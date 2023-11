Samsung Galaxy S24, queste immagini svelano il design in toto

Sembra che il 2024 sarà un anno di grandi aggiornamenti software per gli smartphone Samsung, piuttosto che di grandi cambiamenti hardware: abbiamo infatti visto diverse immagini trapelate dei Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus, che assomigliano molto ai loro predecessori.

Le ultime immagini provengono da @OnLeaks e mostrano dei mock-up dei due telefoni in arrivo.

Non è chiaro da dove provengano esattamente questi dummy o quale fosse il loro uso previsto, quindi è difficile dire quanto siano accurate.

In ogni caso, corrispondono in gran parte ai render del Samsung Galaxy S24 trapelati in precedenza, in quanto assomigliano molto al Samsung Galaxy S23 e al Samsung Galaxy S23 Plus, ma con i bordi più piatti. I nuovi Galaxy S24 potrebbero avere cornici più sottili rispetto ai loro predecessori, stando a quanto trapelato in precedenza, ma è difficile dirlo da queste immagini.

Per il resto, l'aspetto è molto simile, con fotocamere a tre sensori disposte nello stesso modo (anche se con il flash in una posizione leggermente diversa), pulsanti di accensione e volume simili e persino una disposizione simile per la porta USB-C, lo slot per la scheda SIM e l'altoparlante sul bordo inferiore.

Vero o falso?

Se non siete fan di questo design, tuttavia, c'è ancora qualche speranza: il leaker @Tech_Reve ha affermato che questi mock-up sono "falsi". Non ha approfondito la questione e, visti i buoni precedenti di @OnLeak e il fatto che queste unità sembrano corrispondere alle precedenti immagini trapelate, noi pensiamo che siano probabilmente accurate.

In ogni caso, è lecito aspettarsi grandi cambiamenti in altri aspetti dei Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus. A parte l'inevitabile aumento di potenza, questi due telefoni - insieme al Samsung Galaxy S24 Ultra - potrebbero sfruttare moltissimo l'intelligenza artificiale.