iPhone 15 Pro vittima dell'inflazione: previsto un aumento di prezzo

Secondo un report diffuso da Bloomberg, Apple potrebbe aumentare il prezzo dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra). Questa indiscrezione fa seguito a precedenti report di Wedbush e Haitong, due analisti di settore secondo i quali la serie iPhone 15 avrà prezzo di vendita medio più alto rispetto ai precedenti iPhone 14.

Il documento proveniente dal Bloomberg’s technology desk sostiene che Apple avrebbe pianificato di aumentare il prezzo dell'iPhone per mantenere i ricavi costanti anche se il mercato degli smartphone è in calo. Secondo il report, l'azienda di Cupertino prevede di vendere 85 milioni di iPhone nel 2023, cifra leggermente inferiore rispetto ai 90 milioni dello scorso anno.

Abbiamo già visto quali potrebbero essere i prezzi della serie iPhone 15 basandoci sulle previsioni degli analisti di settore che già da un po' parlano di prezzi in aumento per gli iPhone riferendosi in modo specifico agli iPhone 15 Pro e Pro Max (o Ultra).

Se queste notizie si rivelassero esatte, i prezzi dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max potrebbero essere i seguenti:

iPhone 15 Pro 128GB: 1.439€

1.439€ iPhone 15 Pro 256GB: 1.569€

1.569€ iPhone 15 Pro 512GB: 1.829€

1.829€ iPhone 15 Pro 1TB: 2.089€

iPhone 15 Pro Max (Ultra) 128GB: 1.589€

1.589€ iPhone 15 Pro Max (Ultra) 256GB: 1.719€

1.719€ iPhone 15 Pro Max (Ultra) 512GB: 1.979€

1.979€ iPhone 15 Pro Max (Ultra)1TB: 2.239€

Come verrebbe spontaneo dire: "questi saranno gli iPhone più costosi di sempre", e gli aumenti si faranno sentire in particolar modo sul mercato europeo dato che, come ben sappiamo, gli smartphone Apple costano meno negli USA.

Prezzi pazzi

Sebbene gli iPhone (soprattutto quelli Pro) siano già costosi, questa sarà la prima volta che i telefoni Pro dell'azienda supereranno tutti i 1.000 dollari negli States, il che significa aumenti certi anche in Italia.

Apple potrebbe giustificare il costo maggiorato con nuovi materiali: alcuni report indicano che l'iPhone 15 sarà realizzato in titanio (probabilmente solo le varianti Pro). Un altro sostiene che l'azienda stia lavorando a una fotocamera a periscopio per l'iPhone 15 Pro Max. Alcuni ipotizzano addirittura che l'iPhone 15 Pro Max potrebbe diventare iPhone 15 Ultra per una questione di sinergia con l'Apple Watch Ultra.

Sarebbe senza dubbio una novità interessante ma, visti i prezzi previsti i nuovi iPhone, sarà uno smartphone esclusivo che farà gola solo a chi non ha problemi di budget, rimanendo inaccessibile per la gran parte degli utenti medi.