iPhone 16 Pro, ecco due aggiornamenti chiave che non vedremo su iPhone 15

Apple si appresta a presentare iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max tra poche settimane, ma questo non ha impedito a qualche informatore di condividere nuove informazioni anche sulla linea iPhone 16 del prossimo anno.

L'ultima chicca proviene dall'analista Jeff Pu, il quale sostiene che l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max avranno una fotocamera ultra-wide da 48MP e il supporto per il Wi-Fi 7.

Il primo aggiornamento rappresenterebbe un grande miglioramento rispetto alla fotocamera ultra-wide da 12MP attualmente utilizzata dall'iPhone 14 Pro e dall'iPhone 14 Pro Max, anche se c'è da dire che la configurazione ultra-wide degli attuali migliori iPhone di Apple non è affatto male: l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max scattano foto grandangolari sempre luminose e vivaci.

Tuttavia, l'obiettivo ultra-grandangolare da 48MP di cui si parla per l'iPhone 16 Pro dovrebbe catturare molta più luce, scattando foto in condizioni di scarsa illuminazione ancora più impressionanti.

Le fotocamere posteriori di iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Infatti, come nota 9to5Mac, sia l'iPhone 14 Pro che l'iPhone 14 Pro Max vantano già una fotocamera principale da 48MP che utilizza il pixel binning per unire i dati di quattro pixel in un unico "super pixel" per migliorare l'acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione, e questa tecnologia sarà presumibilmente integrata nel vociferato obiettivo ultra-wide da 48MP dell'iPhone 16 Pro.

La logica che sta alla base del supporto del Wi-Fi 7 per l'iPhone 16 Pro, invece, è evidente. In sostanza, lo standard Wi-Fi 7 offre velocità più elevate, latenza più bassa e connettività più affidabile ai dispositivi supportati, grazie alla capacità di inviare e ricevere dati sulle bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz contemporaneamente.

L'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max supportano il Wi-Fi 6, mentre l'iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbero avere il supporto per il Wi-Fi 6E, già disponibile su diversi dispositivi Apple, tra cui l'iPad Pro 12.9 (2022) e il MacBook Pro 14 pollici (2023).

Tra l'altro, il lancio dello standard Wi-Fi 7 non è previsto prima di settembre del prossimo anno, lo stesso mese in cui Apple probabilmente rilascerà la linea di iPhone 16, quindi c'è la possibilità che l'iPhone 16 Pro arrivi troppo presto per supportare il Wi-Fi 7 al momento del lancio.