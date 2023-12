iPhone 16: i render trapelati svelano l'ipotetico design dei prossimi iPhone

Come sappiamo l'iPhone 16 non arriverà prima di settembre 2024 ed è improbabile che a distanza di 10 mesi dal lancio Apple abbia già scelto il design definitivo. Fatta questa premessa, una recente fuga di notizie ha portato alla luce tre diversi modelli di quello che sembra essere il prossimo iPhone. Dovrebbe comunque trattarsi dei prototipi dello smartphone, quindi uno dei tre design potrebbe rivelarsi molto vicino a quello che vedremo il prossimo anno.

La rivista specializzata MacRumors è riuscita ad ottenere informazioni sui primi progetti di pre-produzione dell'iPhone 16 e ha creato dei rendering basati sulle descrizioni fornite dalla fonte.

Tra questi, il design in nero sembra il più probabile per la versione finale. Il render mostra una disposizione verticale dei sensori della fotocamera in stile iPhone 12, un grande tasto Azione (più grande di quello dell'iPhone 15 Pro) e un nuovo pulsante noto come "pulsante di cattura".

Image 1 of 3 (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors)

Entrambi i tasti dovrebbero essere capacitivi, ovvero vibrare quando vengono premuti anziché muoversi fisicamente. Abbiamo già sentito voci secondo cui l'iPhone 16 avrebbe avuto questo design, quindi al momento sembra l'ipotesi più probabile.

Tuttavia, anche gli altri due design sono interessanti e secondo MacRumors non vanno scartati a priori.

Il render che vedete in rosa ha una disposizione simile della fotocamera, ma il pulsante Action è più piccolo e non c'è il pulsante Capture, mentre il modello giallo ha un comparto fotografico in stile iPhone X.

Questo modello ha anche un piccolo tasto azione mentre manca il tasto di cattura; tra l'altro, la variante rosa include un pulsante del volume unificato che fornisce un feedback aptico, invece di due pulsanti meccanici distinti.

(Image credit: MacRumors)

Sul lato frontale tutti e tre i prototipi hanno lo stesso aspetto, con schermo piatto e Dynamic Island.

I colori mostrati sono anche quelli che Apple ha prototipato, quindi c'è una buona probabilità che troveremo le stesse tonalità sui modelli finali.

Naturalmente, dato che manca ancora quasi un anno al lancio dell'iPhone 16, non ci sorprenderebbe se Apple decidesse di effettuare modifiche ai primi prototipi.