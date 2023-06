iPhone 16 costerà meno di iPhone 15, ecco perchè

The iPhone 14

Ormai manca poco all'uscita di iPhone 15, ma si sente già parlare anche del futuro iPhone 16, in uscita nel 2024.

Una soffiata riguardante un presunto prezzo più basso per iPhone 16 proviene dal social cinese Weibo, per la precisione da un utente che sostiene di avere decenni di esperienza nel settore dell'elettronica.

La fonte afferma che Apple starebbe pianificando di cambiare il processo di produzione dei SoC A17 Bionic il prossimo anno, per risparmiare sui costi. Questo chipset non è ancora stato annunciato, ma si prevediamo di trovarlo a bordo di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra quest'anno, nonchè su iPhone 16 e iPhone 16 Plus l'anno prossimo.

In altre parole, Apple potrebbe risparmiare un bel po' cambiando il modo di produrre questi processori tra iPhone 15 e iPhone 16.

Si dice che il chipset A17 Bionic, che arriverà con i modelli iPhone 15 Pro, passerà all'architettura a 3nm. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, ciò significa sostanzialmente che sarà possibile posizionare un maggior numero di transistor in uno spazio più piccolo.

Ciò implica migliori prestazioni in un processore delle stesse dimensioni (o più piccolo) e, di solito, anche una migliore efficienza energetica, che si ripercuoterebbe anche sull'autonomia. Gli attuali iPhone 14 Pro e Pro Max sono dotati di un processore Apple A16 Bionic a 4nm (più basso è il numero di nanometri, migliore è la velocità).

Se questa indiscrezione si rivelerà corretta, l'anno prossimo Apple cambierebbe il modo in cui il suo partner TSMC produce il chipset A17, passando a un processo che porta a prestazioni migliori e costi inferiori. Tuttavia, iPhone 16 potrebbe ugualmente non essere protagonista di un calo di prezzo: Apple potrebbe semplicemente decidere di mantenere margini di profitto più elevati sui prossimi iPhone.