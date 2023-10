iPhone 15 Pro si surriscalda? Ecco la soluzione di Apple

iPhone 15 Pro è un telefono incredibile, senz'altro uno dei migliori smartphone che si possano acquistare in questo momento. Tuttavia, pare che il dispositivo sia soggetto a surriscaldamento anche durante un utilizzo moderato. Fortunatamente, è appena emersa la notizia che Apple potrebbe introdurre una soluzione con iOS 17 nei prossimi giorni.

Secondo MacRumors, Apple sta testando internamente una soluzione in iOS 17.0.3, che potrebbe essere distribuita "entro questa settimana o la prossima". Il rimedio dovrebbe essere incluso anche nell'aggiornamento iOS 17.1, attualmente in beta. Sarà un sollievo per gli utenti che nelle ultime settimane hanno registrato un preoccupante aumento della temperatura sul loro iPhone.

Dopo il lancio della serie iPhone 15 a fine settembre, sono emerse segnalazioni riguardo il fatto che la temperatura del dispositivo poteva aumentare in maniera incontrollata. Alcuni utenti, come il leaker Apple Revegnus, hanno dichiarato di aver registrato temperature fino a 48 gradi.

Mistero risolto?

Curiosamente, non tutti hanno riscontrato questi problemi. La nostra unità di prova non era insolitamente calda al tatto quando l'abbiamo testata per la recensione di iPhone 15 Pro Max, ma non possiamo dire lo stesso per il nostro iPhone 15 quando l'abbiamo utilizzato per una sessione di gaming.

Ci siamo chiesti se la causa fosse il materiale costruttivo del dispositivo, ma ci sembrava improbabile visto che sia l'alluminio di iPhone 15 che il titanio di iPhone 15 Pro sembrano soffrire degli stessi problemi di surriscaldamento, secondo quanto affermano gli utenti.

Ora le cose sono molto più chiare, poiché Apple ha confermato che il problema non è legato al chip o al materiale. L'azienda ha invece attribuito la colpa a "recenti aggiornamenti di app di terze parti" e a "un bug in iOS 17".

Tra le app difettose pare ci siano Instagram, Uber e Asphalt 9: Legends. Apple ha dichiarato di essere al lavoro con gli sviluppatori di queste app per risolvere il problema una volta per tutte.

L'azienda ha inoltre spiegato che la soluzione non riduce le prestazioni del chip A17 Pro e che il problema del surriscaldamento non ha nulla a che fare con la nuova struttura in titanio dell'iPhone 15 Pro.

Questo sarà un sollievo per gli utenti dell'iPhone, in quanto significa che non ci dovrebbero essere svantaggi a lungo termine per la patch del dispositivo. Ora si tratta solo di rimanere in attesa dell'aggiornamento iOS 17.0.3.