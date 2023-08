iPhone 15 Pro: nuovo tasto "azione" confermato dalla beta di iOS 17

Manca talmente poco al lancio della gamma iPhone 15 che le indiscrezioni iniziano a trasformarsi in fatti concreti. L'ultima notizia che riguarda i nuovi smartphone Apple conferma ciò che si era già ipotizzato mesi fa: sia l'iPhone 15 Pro che l'iPhone 15 Pro Max saranno dotati di un nuovo tasto "Azione" multifunzione.

Come rilevato per la prima volta da 9to5Mac,l'ultima beta di iOS 17 contiene una serie di nuovi modelli di feedback aptico che saranno utili per identificare lo stato della modalità silenziosa. Il tradizionale interruttore di silenziamento presente su tutti gli attuali iPhone consente di sapere facilmente quando la modalità silenziosa è attivata (o disattivata), quindi presumibilmente questi nuovi pattern sono destinati ad aiutare i futuri possessori di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max a identificare la modalità in cui si trova il loro iPhone in mancanza di un interruttore.

Questa scoperta arriva a poche settimane dalla scoperta di nove funzioni del tasto "Azione" emerse da una versione precedente della beta di iOS 17. Queste includono l'accessibilità, la fotocamera, la torcia, la messa a fuoco, la lente d'ingrandimento e la traduzione.

A questo punto, quindi, siamo quasi certi che Apple sostituirà il tradizionale interruttore mute con un tasto Azione in stile Apple Watch Ultra su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Sullo smartwatch top dell'azienda di Cupertino, il tasto multifunzione può essere configurato per eseguire comandi come l'avvio della corsa, l'attivazione degli allenamenti e l'accensione della torcia, quindi ci aspettiamo di trovare funzioni simili anche sui prossimi iPhone di fascia alta.

Grazie a una serie di immagini della custodia dell'iPhone 15 Pro Max condivise da un da @MajinBuOfficial possiamo anche farci un'idea di come apparirà il tasto Azione dei prossimi iPhone.

Apparently the cases of the iPhone 15 Ultra models show a third button that should replace the old mute switcher pic.twitter.com/6XIKgBMJVNAugust 6, 2023 See more

Le foto che vedete qui sopra mostrano gli spazi che ospiteranno i tasti fisici visibili sul lato sinistro di ciascuna custodia, con la protuberanza superiore più piccola rispetto alle due inferiori. Le ultime due ospiteranno il noto bilanciere del volume di Apple, il che significa che il tasto Azione si troverà al di sopra di esse, nella parte alta dello smartphone.

Naturalmente, la sostituzione dell'interruttore mute non è l'unico aggiornamento del design previsto per l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max: volete saperne di più? Ecco tre motivi per acquistare l'iPhone 15 se già possedete uno dei migliori iPhone.

In ogni caso, la data di uscita dell'iPhone 15 è a poche settimane di distanza, quindi non dovremo aspettare ancora molto per scoprire quali tra queste indiscrezioni si riveleranno esatte. Detto questo, se volete avere un assaggio di ciò che iOS 17 - e quindi l'iPhone 15 - potrebbe essere in grado di fare prima del tempo, leggete la nostra guida su come scaricare la beta pubblica di iOS 17 sul vostro iPhone.