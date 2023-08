iPhone 15 Pro, ecco quanto saranno sottili le cornici (FOTO)

The iPhone 14 Pro had 2.2mm bezels

Le indiscrezioni e le fughe di notizie su iPhone 15 non accennano a diminuire, e le ultime immagini non ufficiali trapelate sono dei render che mostrano quanto saranno sottili le cornici di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Questi render provengono dal sito sudcoreano Naver e mostrano come le cornici del display degli iPhone Pro di quest'anno saranno più sottili di quelle degli iPhone Pro dell'anno scorso.

Le immagini si basano sulle indiscrezioni trapelate finora sui telefoni: la scorsa settimana, Mark Gurman ha affermato che le cornici dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max si ridurranno a 1,5 mm da 2,2 mm - un calo piuttosto significativo.

Queste voci si sono susseguite per tutto l'anno ed è chiaro che Apple vuole arrivare quanto prima a produrre un iPhone completamente privo di cornici. Abbiamo anche visto alcune immagini dei pannelli in vetro che Apple sta utilizzando per realizzare i modelli più costosi di iPhone 15, che mostrano quanto sottili potrebbero essere le cornici.

Ecco come potrebbe essere iPhone 15 Pro. (Image credit: yeux1122)

Even more renders

Sembra chiaro che questa modifica al design sarà esclusiva di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, quindi iPhone 15 standard e iPhone 15 Plus dovranno accontentarsi delle stesse cornici della serie iPhone 14.

Sebbene la maggior parte di noi sia d'accordo sul fatto che le cornici più sottili rendano il telefono esteticamente più gradevole, resta da vedere se le cornici minimali dei nuovi iPhone - potenzialmente le più sottili di sempre - saranno accompagnate da un aumento del prezzo.