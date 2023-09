Ecco perchè iPhone 14 Pro è una scelta migliore di iPhone 15

L'ultimo evento di settembre di Apple è passato e i nuovi iPhone dell'azienda - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max - sono ora ufficialmente disponibili per l'acquisto.

Si è parlato molto delle differenze tra iPhone 15 e il suo diretto predecessore, l'iPhone 14 (e per saperne di più potete leggere il nostro confronto iPhone 15 vs iPhone 14). Ma che dire del divario tecnologico tra iPhone 15 vs iPhone 14 Pro?

Nelle prossime settimane, l'ex top di gamma Apple sarà sicuramente oggetto di alcune offerte vantaggiose e, sebbene sia improbabile che il suo prezzo scenda al di sotto dei 979€ richiesti per iPhone 15, l'iPhone 14 Pro potrebbe essere la scelta migliore se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Apple. Vi spieghiamo perché.

Per molti aspetti, l'iPhone 15 di base è effettivamente una versione "Lite" di iPhone 14 Pro.

Entrambi i dispositivi condividono lo stesso display OLED Super XDR da 6,1 pollici, lo stesso chipset A16 Bionic, la stessa capacità di RAM da 6 GB e la stessa fotocamera principale da 48MP. Anche la Dynamic Island passa dall'iPhone 14 Pro all'iPhone 15 di base, mentre il design complessivo dei telefoni è molto simile.

iPhone 15 è esteticamente molto simile a iPhone 14 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Se siete alla ricerca di un modo più economico per ottenere la Dynamic Island e l'impressionante fotocamera principale dell'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15 è la scelta migliore tra i due telefoni.

Ma rimangono alcune differenze fondamentali tra l'iPhone 15 e l'iPhone 14 Pro. Per quanto riguarda le fotocamere, l'iPhone 15 offre ancora solo due obiettivi, uno principale da 48MP e uno ultra-wide da 12MP, mentre l'iPhone 14 Pro è dotato di un terzo teleobiettivo da 12MP in grado di effettuare uno zoom ottico fino a 3x.

L'iPhone 14 Pro è anche più resistente dell'iPhone 15: il telaio del primo è in acciaio inossidabile, mentre quello del secondo è in alluminio. Nessuna delle due opzioni è robusta come il telaio in titanio dell'iPhone 15 Pro, ma l'acciaio inossidabile è oggettivamente più resistente dell'alluminio.

La differenza più grande tra questi due telefoni, tuttavia, è la rispettiva frequenza di aggiornamento. L'iPhone 15 mantiene la frequenza di aggiornamento statica di 60Hz del suo predecessore, mentre l'iPhone 14 Pro vanta la tecnologia ProMotion che varia la frequenza di aggiornamento tra 1-120 Hz a seconda del tipo di contenuto visualizzato sullo schermo.

La capacità dell'iPhone 14 Pro di scendere a solo 1Hz permette l'implementazione del display always-on (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La frequenza di aggiornamento si riferisce al numero di volte in cui un display si aggiorna completamente ogni secondo. Maggiore è la frequenza di aggiornamento, più fluido appare lo schermo all'occhio umano. L'iPhone 14 Pro, quindi, è in grado di apparire due volte più fluido dell'iPhone 15 in qualsiasi momento, il che lo rende un telefono di qualità superiore per il gaming, ad esempio.

Quindi, data la sua fotocamera con teleobiettivo e la frequenza di aggiornamento variabile da 1-120Hz, l'iPhone 14 Pro è ancora un telefono oggettivamente migliore dell'iPhone 15, e l'arrivo di quest'ultimo porterà sicuramente il prezzo del primo a una fascia più ragionevole nelle prossime settimane. In altre parole, l'iPhone 15 ha appena reso l'iPhone 14 Pro una scelta ancora migliore di prima.