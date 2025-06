L’aggiornamento a iOS 26 introduce numerose novità, alcune delle quali non sono state menzionate da Apple durante il recente evento di presentazione. Tra queste, gli utenti della beta hanno individuato una nuova suoneria nascosta nel codice del sistema operativo, che sta già suscitando pareri contrastanti tra gli appassionati di iPhone.

La scoperta è stata condivisa per la prima volta dall’utente X @8810cfw, che ha pubblicato un video con l’anteprima audio. Poco dopo, anche Aaron Perris, collaboratore di MacRumors, ha confermato l’autenticità del file, condividendo a sua volta una registrazione.

La suoneria, chiamata "ReflectionAlt1-EncoreRemix", ricorda il suono di uno xilofono o di uno strumento simile. Perris l’ha descritta come “glassy” (vetrosa), un dettaglio che potrebbe giustificarne la presenza in iOS 26, soprattutto in vista della nuova interfaccia Liquid Glass.

Una melodia che divide

La nuova suoneria di iOS 26 ha generato reazioni contrastanti sui social. Molti utenti l’hanno apprezzata, con commenti entusiasti, ma non tutti, però, sono dello stesso parere. Alcuni l’hanno definita inquietante o addirittura depressiva, mentre qualcuno ha reagito con l’emoji del vomito.

Non è ancora certo se Apple deciderà di includere effettivamente questa suoneria nella versione finale di iOS 26. Al momento il sistema è ancora nella fase di beta per sviluppatori, con la beta pubblica in arrivo a luglio e il rilascio completo previsto più avanti nel corso dell’anno.

Nel frattempo, grazie alle nuove funzioni di iOS 26 che semplificano il caricamento di suonerie personalizzate, è possibile personalizzare facilmente il proprio iPhone con un’altra canzone.