iOS 18.5 è in arrivo: una funzione molto attesa dai genitori (e non solo)

Apple è pronta a rilasciare l'aggiornamento iOS 18.5, che introdurrà diverse nuove funzionalità utili per tutti gli iPhone compatibili. Tra queste, una novità particolarmente rilevante riguarda il controllo genitori tramite Screen Time.

Secondo le note di rilascio ufficiali, i genitori riceveranno una notifica ogni volta che il codice Screen Time viene inserito correttamente su un dispositivo usato dai figli. Questo permetterà loro di sapere immediatamente se sono state aggirate le restrizioni imposte sul dispositivo.

Screen Time consente di limitare l’uso delle app, bloccare contenuti inappropriati e definire orari di utilizzo. Se un bambino riesce ad aggirare questi limiti, potrebbe modificarli o disattivarli. Con questa nuova notifica, i genitori avranno un maggiore controllo sulla situazione.

La stessa funzionalità sarà disponibile anche su macOS con l’aggiornamento a macOS 15.5. Le versioni candidate al rilascio di entrambi gli aggiornamenti sono già disponibili, mentre il rilascio completo è previsto per la prossima settimana.

Altre modifiche in arrivo con iOS 18.5

(Image credit: Future)

I controlli parentali migliorati non sono l’unica novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple. Oltre a piccole modifiche, come il nuovo sfondo Pride Harmony in supporto ai diritti LGBT, ci sono anche cambiamenti più ampi.

L’app Mail introduce la possibilità di mostrare o nascondere le foto dei contatti nella casella di posta e di disattivare la visualizzazione “Raggruppa per mittente”. Nell’app Impostazioni, invece, ora è più semplice visualizzare le informazioni relative ad AppleCare+ e scoprire di più sul servizio. Questi aggiornamenti erano già stati individuati nella beta di iOS 18.5 a inizio aprile.

Le modifiche non riguardano solo gli ultimi iPhone. Anche gli utenti di iPhone 13 potranno beneficiare delle nuove funzionalità, con l’attivazione del supporto ai servizi satellitari offerti dagli operatori, come la collaborazione tra T-Mobile e Starlink. Si tratta di un’aggiunta distinta rispetto ai servizi satellitari proprietari di Apple, come SOS Emergenze via Satellite.

Con il lancio pubblico di iOS 18.5 ormai imminente, tutti potranno presto testare queste nuove funzioni. Un’anteprima ideale in vista della Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno, dove dovrebbe essere presentato ufficialmente iOS 19.