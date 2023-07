iPhone 15, novità importanti per la fotocamera: arrivano le lenti ibride

Stando a un leak condiviso su Twitter (fonte: MacRumors) dall'utente RGloudS, i modelli della gamma iPhone 15 saranno i primi smartphone con un comparto fotografico composto da lenti ibride.

Secondo questa teoria, la fotocamera principale dell'iPhone 15 sarà composta da un singolo elemento in vetro e sei elementi in plastica. Grazie ad una maggiore apertura (ƒ/1,7) rispetto al precedente iPhone 14 Pro, l'obiettivo principale assorbirà fino al 20% di luce in più facilitando l'acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Con questa mossa Apple potrebbe anticipare alcune delle novità previste per le fotocamere dei futuri iPhone che usciranno nel 2024. Inizialmente si pensava che Apple avrebbe utilizzato delle lenti ibride sull'iPhone 15 Pro Max di quest'anno, ma l'analista Ming-Chi Kuo ha smentito l'ipotesi affermando che dovremo attendere il 2024 per vedere qualcosa di simile. Secondo Kuo, il produttore opterà per un design costituito da otto lenti ibride con due elementi in vetro e sei in plastica sull'iPhone 16 Pro Max il prossimo anno, includendo delle lenti ibride anche sul teleobiettivo e sull'ultra-wide.

Oltre all'apertura maggiore per tutti e quattro i modelli di iPhone 15, sembra che Apple sia intenzionata ad usare lo stesso sensore da 48MP della fotocamera principale dell'iPhone 14 Pro sui modelli base. MacRumors osserva che, poiché l'iPhone 14 ha un'apertura di ƒ/1,5, ciò potrebbe significare che l'iPhone 15 e 15 Plus subiranno un downgrade dell'apertura, sebbene Apple possa compensare con l'obiettivo ibrido e il chip A16 Bionic.

Apple corre ai ripari

Stando alle parole dell'analista Jeff Pu, Apple ha deciso di apportare queste modifiche ai modelli base in seguito alle scarse vendite dell'iPhone 14: "Sia l'iPhone 15 che l'iPhone 15 Plus dovrebbero ora avere un sensore a tre livelli con un obiettivo ampio da 48 megapixel. Attualmente, la fotocamera da 48 megapixel è un'esclusiva dei modelli iPhone 14 Pro. Tuttavia, i modelli iPhone 15 di fascia media non avranno ancora un teleobiettivo per lo zoom ottico o uno scanner LiDAR".

Tra le altre critiche mosse dagli utenti c'è sicuramente la mancanza di un sistema di ricarica rapida al passo con i tempi. Tuttavia, secondo RGloudS Apple potrebbe supportare la ricarica via cavo a 40W e la velocità di ricarica MagSafe a 20W sui futuri iPhone 16.

Inoltre si parla di un nuovo protocollo di ricarica e di un nuovo chip di alimentazione che consentirebbero a Apple di aumentare la velocità di ricarica dei suoi iPhone grazie alle batterie impilate, rendendo più efficiente la ricarica rapida.