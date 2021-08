Xiaomi supera Samsung e sale al primo posto nel mercato Europeo

Come indicano i dati dell'ultimo rapporto pubblicato da Strategy Analytics, Xiaomi ha raggiunto una quota di mercato del 25% e detiene il primato delle spedizioni di smartphone in Europa nel 2021.

Il settore smartphone ha registrato una forte crescita su base annua (+14%) con 50,1 milioni di unità spedite nel 2021. In questo contesto Xiaomi è riuscita superare Samsung con 12.7 milioni di unità vendute contro i 12 milioni del colosso coreano, aumentando inoltre il distacco nei confronti di Apple che ha comunque incrementato le vendite su base annua del 15,7%, raggiungendo i 9.6 milioni di smartphone venduti.

Il dato più importante è però costituito dall'enorme crescita annua registrata da Xiaomi, che si attesta a +67%, mentre Samsung perde il 7% rispetto al 2020.

Attualmente la quota di mercato di Xiaomi ha raggiunto il 25,3%, superando il 24% di Samsung e il 19,2% di Apple, che rimane comunque sul podio.

Molto interessanti anche i tassi di crescita di Oppo e Realme, che hanno incrementato le loro vendite annue rispettivamente del 180% e del 1,800%.

(Image credit: Xiaomi)

Il settore smartphone ha vissuto un boom delle vendite nel 2021 grazie alla ripresa economica che ha portato a un conseguente aumento della domanda. A questo si sono aggiunti altri fattori, come i prezzi degli smartphone in contrazione (in particolare nella fascia medio bassa) e l'introduzione dei primi dispositivi 5G low cost.

Il General Manager Xiaomi Ou Wen ha commentato così il raggiungimento dell'ambito traguardo:

“Siamo estremamente orgogliosi di aver toccato per la prima volta questo ambizioso traguardo. Con quasi 13 milioni di unità spedite nel continente, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero quello di sorpassare Samsung diventando il più grande vendor del mondo. Le ragioni del nostro grande successo sono dovute ad un approccio in termini di marketing e strategia di vendita vincente, che ha creato fedeltà al brand e ha reso Xiaomi parte della vita quotidiana dei suoi Fan e utenti. Abbiamo riscontrato un grande successo in molti paesi europei e vogliamo continuare in questa direzione, lavorando con costanza e passione per portare i nostri prodotti innovativi a più persone in tutto il mondo”