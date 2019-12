Xiaomi Redmi K30 è un altro smartphone incredibile

Dopo settimane di anticipazioni da parte di Xiaomi e dei suoi dirigenti, la serie Redmi K30 è finalmente disponibile in Cina. Non si tratta solo degli smartphone 5G attualmente più economici, ma con essi debuttano anche componenti hardware di ultima generazione.

La serie Redmi K di Xiaomi è stata introdotta all'inizio di quest'anno, segnando l'ingresso del sotto-marchio nel segmento premium. Tutto è cominciato con la serie Redmi K20, in Italia Xiaomi Mi 9T, che ha portato smartphone con specifiche di fascia alta a un prezzo estremamente competitivo. Il Redmi K30 è stato sponsorizzato come parte della nuova serie di smartphone 5G economici dell’azienda. Ora che sono ufficiali, vi riportiamo specifiche e prezzi.

Specifiche del Redmi K30 5G

Il Redmi K30 monta il nuovissimo chipset Snapdragon 765G ed è il primo smartphone a essere alimentato da questo nuovo SoC, basato sul processo EUV 7nm+, e dal modem Snapdragon X52 integrato che supporta 5G dual-mode (SA e NSA) con MultiLink. Ha una configurazione octa-core, con i nuovi core Kryo 475 che offrono un boost clock di 2,3 GHz. La GPU Adreno 620 si occupa dell'elaborazione grafica.

Non sono solo i componenti interni a essere stati migliorati, in quanto il Redmi K30 sfoggia un display LCD IPS da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2.400 x 1.080 (formato 20:9). Le cornici laterali hanno uno spessore di 2,05 mm a differenza di quella inferiore da 4,25 mm. Il display ha un notch con doppia fotocamera frontale, mentre lo scanner delle impronte digitali è ora incorporato nel pulsante di accensione.

Il pannello posteriore ospita una configurazione a quattro fotocamere posizionata verticalmente e rifinita con cerchi decorativi. Il sensore principale da 64 MP è il nuovo Sony IMX686; si tratta un obiettivo da 1/1,7 pollici con una dimensione per pixel di 1,6 µm.

Segue una fotocamera grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 120 gradi, un obiettivo macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Nel notch troviamo un sensore primario da 20 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il Redmi K30 5G dispone di una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30W tramite un ingresso USB di tipo C. Xiaomi sostiene che questa ricarica sia più veloce di quella da 40W della concorrenza (Honor V30) grazie a un'erogazione più rapida nella fase finale. C’è anche un jack per le cuffie.

(Image credit: Xiaomi)

Redmi K30

(Image credit: Xiaomi)

È stato anche svelato un Redmi K30 senza supporto 5G, dotato della CPU Snapdragon 730G e dalla GPU Adreno 618. L’obiettivo macro da 5 MP è sostituito da uno da 2 MP e supporta una ricarica rapida da 27W. Il resto delle specifiche sono simili.

Disponibilità e prezzi

(Image credit: Xiaomi)

I telefoni sono in vendita solo in Cina, per ora. Vi riportiamo i prezzi per ciascuna configurazione del Redmi K30 5G:

Il modello 4G parte da 1.599 CNY (circa 205 €). Le opzioni di colore includono blu, rosso, viola e bianco. I telefoni dovrebbero uscire in India il prossimo anno, dal momento che il Redmi K30 sembra aver ottenuto la certificazione BIS.