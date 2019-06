Xiaomi Mi9T con fotocamera pop-up mostrato in un teaser

Xiaomi ha presentato in aprile lo Xiaomi Mi 9, dopo averlo commercializzato in Cina a marzo, ma ora sembra voler alludere a un successore chiamato Xiaomi Mi 9T.

Con un tweet Xiaomi ha fornito solo il nome e l'immagine dello Xiaomi Mi 9T, ma basta osservare la foto per avere qualche idea in più.

K, I or T...Which letter would you choose for the newest member of our Mi9 family? why?