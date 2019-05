Xiaom Redmi K20 e Redmi K20 Pro ufficiali

Dopo averli lasciati a lungo nell'ombra, Xiaomi ha finalmente presentato la sua serie K che comprende Redmi K20 e Redmi K20 Pro. Chiamati "Flagship Killer 2.0" dalla stessa azienda, questi modelli possono vantare prestazioni simili a quelle dei modelli top del settore degli smartphone.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Redmi K20

Il Redmi K20 con 6GB di RAM e 64GB di memoria costa CNY1,999 (circa 260 euro) mentre il modello con 128GB di memoria costa CNY2,099. (circa 280 euro). La variante top con 8GB di RAM e 256GB di memoria costa CNY2,599 (circa 340 euro)

I prezzi dei modelli Redmi K20 Pro partono da CNY2,499 (circa 330 euro) per il modello da 6GB RAM e 64GB di spazio. La variante da 128GB costerà CNY2,599 (circa 340 euro) .

Redmi K20 Pro con 8GB of RAM e 128GB storage costerà CNY2,799 (circa 380 euro) con il m odello top con 256GB di memoria al prezzo di CNY2,999 (circa 410 euro) .

Non ci sono al momento notizie certe riguardanti la disponibilità di questi modelli anche in italia.

Le caratteristiche di Xiaomi Redmi K20 e K20 Pro

Redmi K20 Pro può vantare un display da 6.39 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixels) Super AMOLED con protezione Gorilla Glass 5. Per la prima volta uno smartphone della seria Redmi non ha il notch e al suo posto usa una fotocamera anteriore a scomparsa. Il sensore per le impronte è invece integrato nel display.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 855 con una CPU a otto core e una GPU Adreno 640. La RAM è da 6GB oppure 8GB of RAM mentre la memoria integrata è da 64GB/128GB/256GB

La tripla fotocamera posteriore è composta una lente principale con sensore da 48MP e apertura f/1.8, quella secondaria ha un sensore da 13MP ultra-grandangolare e uno da 8MP con zoom 2x ottico. La fotocamera anteriore ha un sensore da 20MP nel modulo motorizzato. Redmi K20 Pro ha una batteria da 4,000mAh ed è compatibile con il sistema di ricarica veloce da 27W. Secondo Xiaomi si ricarica fino al 60% in 30 minuti completamente in 74 minuti

Il Redmi K20 ha lo stesso display e la stessa sezione fotografa, cambia il processore che è un Qualcomm Snapdragon 730 con una CPU octa-core e una GPU Adreno 618. Sarà disponibile con 6GB/8GB di RAM e 64GB/128GB/256GB di memoria

Anche Redmi K20 ha una batteria da 4,000mAh ma la ricarica veloce è solo da 18W.