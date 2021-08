Xiaomi Mi Mix 4, ecco quando esce

Uno tra gli smartphone più attesi del momento è senza dubbio lo Xiaomi Mi Mix 4, non foss'altro per il grande successo e l'eccellente qualità del Mi Mix 3. Ebbene, Xiaomi ha fatto sapere che la presentazione ufficiale sarà il prossimo 10 agosto.

Xiaomi quel giorno dovrebbe presentare anche altri prodotti, tra smartphone e tablet, insieme alla MIUI 13, cioè la nuova versione della sua interfaccia Android.

È interessante anche notare che Xiaomi ha scelto il giorno precedente all'evento Samsung (11 agosto), forse nel tentativo di scippare un po' di attenzione mediatica al concorrente.

Tornando al Mi Mix 4, non se ne sa molto. Il dettaglio più rilevante è la fotocamera sotto al display. Se confermato, il Mi Mix 4 sarà il primo Xiaomi a usare questa tecnologia - nonché uno dei primi smartphone in assoluto.

Questa soluzione permette di avere uno schermo "senza interruzioni", che è un po' la chimera del settore da alcuni anni a questa parte. Ma i migliori risultati ottenuti, finora, sono i piccoli fori che ospitano la fotocamera frontale. Il design con la fotocamera pop-up, che esce dalla scocca alla bisogna, non hanno mai conquistato il grande pubblico.

Xiaomi Mi Mix 4, specifiche, prestazioni, prezzo

Il Mi Mix 4 sarà un top di gamma in tutto e per tutto, come già furono i modelli precedenti. Ci aspettiamo uno schermo " cascata", che ricoprirà la gran parte della superficie frontale, con un'alta frequenza di aggiornamento. Con ogni probabilità a bordo ci sarà il Qualcomm Snapdragon 888, il SoC per smartphone più potente al momento, con 8 o (più probabilmente) 12GB di RAM.

Xiaomi ha già confermato che lo Xiaomi Mi Mix 4 arriverà con la MIUI 12.5, mentre la MIUI 13 arriverà con un aggiornamento successivo, anche se sarà presentata lo stesso giorno. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 120W.

Alcuni leak suggeriscono che il modulo fotografico posteriore sarà grande quanto quello del Mi 11 Ultra, e ci potrebbe anche essere un secondo display, in questo caso un po' più grande. Nel caso del Mi 11 Ultra lo schermo aggiuntivo non ci ha convinto, ma non è detto che Xiaomi abbia trovato un modo di renderlo qualcosa di davvero utile. Il sensore fotografico principale dovrebbe essere il Samsung GN1 da 50 megapixel