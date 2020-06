Xiaomi Mi Band 5 potrebbe essere presentato l’11 giugno in Cina

La presentazione di Xiaomi Mi Band 5 si avvicina: secondo l’ultima indiscrezione, il prossimo fitness tracker dell’azienda cinese potrebbe essere rilasciato l’11 giugno.

La comunicazione sulla possibile data di uscita arriva direttamente dall’account pubblico WeChat di Xiaomi, quindi è molto probabile che la presentazione del dispositivo possa effettivamente tenersi quel giorno.

Come riporta il sito Gizmochina , Xiaomi Mi Band 5 potrebbe implementare nuove funzioni rispetto a quelle trapelate finora, come il supporto ad Alexa, la possibilità di tracciare diverse tipologie di attività fisiche anche particolari, come yoga e cyclette, per un totale di 11 attività sportive e controllare la fotocamera dello smartphone.

Inoltre, il prossimo fitness tracker di Xiaomi potrebbe supportare l’NFC e l’indiscrezione suggerisce che il display potrebbe essere da 1,2 pollici. Queste informazioni devono essere prese con le pinze, nonostante la presentazione sembri essere ormai imminente.

Al momento comunque non è chiaro se queste funzioni saranno implementate anche nella versione internazionale del fitness tracker o solo per quella cinese. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessun aggiornamento.