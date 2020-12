Xiaomi Mi 11: questo render ne svela il design da tutte le angolazioni

Xiaomi Mi 11 dovrebbe essere uno dei primi nuovi smartphone ad arrivare nel 2021 insieme a Galaxy S21. Manca davvero poco alla presunta data di lancio, e le indiscrezioni ormai iniziano ad accumularsi. Tra le ultime abbiamo visto alcuni render che ci danno un'idea molto precisa di quello che potrebbe essere il design di Mi 11.

La notizia è stata condivisa da @BenGeskin su Twitter, completa di un'immagine che ritrae Xiaomi Mi 11 nella sua interezza. Il dispositivo sfoggia un design a tutto schermo, interrotto solo da un piccolo foro per la fotocamera frontale, e il display è curvo su tutti i lati.

Here's what the Xiaomi #Mi11 might look like 👀What do you think?(concept based on leaks) pic.twitter.com/PhpECb7R6FDecember 3, 2020