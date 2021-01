Xiaomi Mi 11 Europa, forse arriva prima del previsto

Lo Xiaomi Mi 11 è stato presentato alla fine di dicembre 2020 ma al momento è disponibile solo in Cina. Per il resto del mondo non ci sono date precise, per quanto molti ritengano probabile un'uscita intorno a marzo - come fu per il Mi 10. Oppure potrebbe essere molto prima.

Come notato da MySmartPrice, infatti, lo Xiaomi Mi 11 ha già ottenuto la certificazione della US Federal Communication Commission (FCC). Si tratta di un passo obbligatorio nel percorso per portare un prodotto fuori dalla Cina. Non dà garanzie su un arrivo in Europa, ma di solito le due aree geografiche vanno più o meno in parallelo.

Xiaomi Mi 11 - nuove informazioni

Dopo lapresentazone ufficiale, non c'è nulla da scoprire riguardo a Xiaomi Mi 11. E dunque non c'è nulla che la certificazione FCC possa svelare, tranne un dettaglio.

Pare infatti che non ci sarà la versione da 12/256GB. Negli Stati Uniti, e prevedibilmente anche in Europa, bisognerà quindi accontentarsi delle varianti 8/128 GB oppure 8/256GB.

4GB in più di RAM fanno una grande differenza? No per niente, ma si è speculato anche di un Xiaomi Mi 11 Pro. Se confermato, potrebbe essere questo il modello con più RAM.