Xiaomi Mi 10 vs Samsung Galaxy S20: ecco quale scegliere

Xiaomi Mi 10 è uno smartphone di fascia alta più economico rispetto al Samsung Galaxy S20, nonostante abbia caratteristiche simili. In effetti, per certi versi potrebbe persino essere un concorrente di Samsung Galaxy S20 Ultra.

Entrambi gli smartphone hanno specifiche tecniche all’avanguardia, ma sotto certi punti di vista presentano diverse differenze. Quindi, per aiutarvi a capire quale dei due potrebbe fare al caso vostro, li abbiamo messi a confronto.

Di seguito troverete le somiglianze e le differenze tra questi due smartphone dal punto di vista di varie categorie, tra cui display, design, fotocamera, batteria e processore, in modo da potervi chiarire le idee.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy S20 è disponibile a partire da 929 euro nella variante 4G, 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM.

Xiaomi Mi 10 invece è disponibile a partire da 799 euro nella variante con 128 GB di spazio di archiviazione. Vi ricordiamo che al momento lo smartphone non è ancora ufficialmente in vendita in Italia, ma lo sarà da domani, il 7 aprile.

Design

The Xiaomi Mi 10 (Image credit: Xiaomi)

Sia Samsung Galaxy S20 che Xiaomi Mi 10 presentano una struttura in metallo e la scocca in vetro, con la differenza più evidente che si trova nelle fotocamere. Entrambi sono caratterizzati da un foro nel display in cui è presente la fotocamera frontale; S20 in alto al centro, mentre Mi 10 in alto a sinistra.

I sensori delle fotocamere posteriori si trovano nell'angolo in alto a sinistra in entrambi i dispositivi, ma il comparto fotografico è molto più grande sul Galaxy S20.

The Samsung Galaxy S20 (Image credit: TechRadar)

Altre differenze si trovano nella colorazione; Samsung Galaxy S20 è disponibile in grigio, blu, rosa, bianco e rosso, mentre Xiaomi Mi 10 è disponibile in verde, grigio e oro. Le dimensioni e peso sono rispettivamente di 151,7 x 69,1 x 7,9 mm e 163 grammi per il Galaxy S20 e 162,5 x 74,8 x 9 mm e 208 grammi per il Mi 10.

Come potete vedere, Xiaomi Mi 10 è più grande e più pesante rispetto al Galaxy S20, ma questo non ci sorprende più di tanto visto che presenta uno schermo e una batteria di dimensioni maggiori.

Infine, il Samsung Galaxy S20 è certificato IP68, il che significa che può sopravvivere se immerso fino a 1,5 metri di acqua per un massimo di 30 minuti. Xiaomi Mi 10 invece non è caratterizzato da nessuna certificazione di resistenza all'acqua.

Display

The Galaxy S20 has a 6.2-inch screen (Image credit: Future)

In questo caso vi è una grande differenza, con Xiaomi Mi 10 che presenta uno schermo da 6,67 pollici mentre quello del Samsung Galaxy S20 è da 6,2 pollici.

Entrambi usano la tecnologia AMOLED (Dynamic AMOLED 2X nel caso di Galaxy S20 e Super AMOLED per Xiaomi Mi 10), ed entrambi supportano il formato HDR10+, ma il Samsung Galaxy S20 ha una risoluzione maggiore rispetto allo Xiaomi Mi 10, 1440x3200 contro 1080x2340.

Risoluzione più alta e schermo più piccolo fanno che sì che Galaxy S20 presenti una densità di pixel molto maggiore rispetto a Xiaomi, con i suoi 563 pixel per pollice contro i 386 di Mi 10 (PPI).

The Xiaomi Mi 10 is bigger at 6.67 inches (Image credit: Xiaomi)

Samsung Galaxy S20 ha anche una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, mentre Xiaomi Mi 10 si ferma a 90 Hz. Questo dovrebbe indicare una riproduzione di contenuti più fluida sul Galaxy S20, ma è possibile utilizzare quella frequenza di aggiornamento (120 Hz) solo se si abbassa la risoluzione a FHD+, altrimenti lo schermo funziona a 60 Hz, mentre il Mi 10 non presenta nessuna restrizione.

Quindi, il Samsung Galaxy S20 può in qualsiasi momento avere una frequenza di aggiornamento più alta o una risoluzione superiore rispetto a Xiaomi Mi 10, ma non entrambe contemporaneamente.

Fotocamera e batteria

La fotocamera è un'area in cui lo Xiaomi Mi 10 è in qualche modo più vicino al Samsung Galaxy S20 Ultra, in quanto entrambi presentano un sensore principale da 108 MP.

In particolare, presenta un sensore da 108 MP con obiettivo f / 1.7 e stabilizzazione ottica dell'immagine, unito a un sensore grandangolare da 13 MP f / 2.4, macro da 2 MP f / 2.4 e un sensore di profondità da 2 MP f / 2.4.

La fotocamera del Samsung Galaxy S20 standard invece è molto diversa, in quanto presenta un sensore principale da 12 MP con obiettivo f / 1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine, un teleobiettivo da 64 MP f / 2.0 con OIS e zoom ottico ibrido 3x, e uno grandangolare da 12 MP f / 2.2.

Quindi, Xiaomi Mi 10 vanta più megapixel e più obiettivi, ma purtroppo non è presente un teleobiettivo per scattare foto da lunghe distanze.

There's a triple-lens camera on the Galaxy S20 (Image credit: Future)

Entrambi gli smartphone possono registrare video con qualità fino a 8K. La fotocamera frontale del Galaxy S20 è da 10 MP f / 2.2, mentre quella di Xiaomi Mi 10 è da 20 MP f / 2.0.

Per quanto riguarda quale dei due scatta foto migliori, dovrete aspettare la nostra recensione completa di Xiaomi Mi 10 per avere un'idea più chiara, ma il comparto fotografico del Samsung Galaxy S20 presenta sicuramente caratteristiche all’avanguardia.

Passando alla batteria, ne troviamo una da 4780 mAh nello Xiaomi e una da soli 4000 mAh nel Samsung, anche se bisogna ricordare che il Galaxy S20 possiede uno schermo più piccolo, il che potrebbe apportare benefici sul fronte dell’autonomia.

Xiaomi Mi 10 dovrebbe inoltre ricaricarsi più velocemente, dal momento che riesce a supportare 30W sia in modalità cablata che wireless, mentre il Samsung Galaxy S20 può gestire fino a 25W in modalità cablata e 15W in modalità wireless.

Entrambi gli smartphone supportano la ricarica wireless inversa, che consente di ricaricare in modalità wireless altri dispositivi. Questo può essere fatto fino a 9W sul Galaxy S20 e fino a 5W su Xiaomi Mi 10.

Specifiche e caratteristiche

Xiaomi Mi 10 ha un processore Snapdragon 865 abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM. Si tratta di una configurazione simile al Samsung Galaxy S20, che ha un chipset Exynos 990 abbinato a 8 GB di RAM (con il ​​modello 4G) o 12 GB di RAM nella versione 5G.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, ci sono 128 GB o 256 GB nello Xiaomi Mi 10, mentre il Samsung Galaxy S20 è disponibile solo nella versione da 128 GB, anche se è possibile aggiungere una scheda microSD, una caratteristica di cui Xiaomi Mi 10 non dispone.

Android 10 è il sistema operativo installato su entrambi gli smartphone, ma i due dispositivi hanno interfacce grafiche diverse; Samsung Galaxy S20 presenta la One UI 2, mentre Xiaomi Mi 10 la MIUI 11. I due modelli hanno app preinstallate differenti, ma il sistema operativo è lo stesso.

Inoltre, entrambi gli smartphone hanno anche il sensore per le impronte digitali integrato nel display.

The Xiaomi Mi 10 (Image credit: Xiaomi)

Considerazioni

Samsung Galaxy S20 e Xiaomi Mi 10 hanno design, processore, quantità di RAM e spazio di archiviazione sostanzialmente simili, ma Xiaomi Mi 10 ha uno schermo più grande (anche se con una risoluzione inferiore), più sensori sulla fotocamera e una batteria più grande, il tutto a un prezzo inferiore.

Xiaomi Mi 10 sembra sia migliore sulla carta, ma nella pratica le cose potrebbero essere diverse, quindi consigliamo di attendere la nostra recensione completa prima di acquistare il Mi 10.

Inoltre, il Samsung Galaxy S20 è decisamente in vantaggio sotto alcuni punti di vista, come la frequenza di aggiornamento a 120 Hz e la resistenza all'acqua, quindi la scelta finale potrebbe dipendere da quali caratteristiche apprezzate di più. Siamo grandi fan della serie Samsung Galaxy S20, ma in base alle specifiche vi è un'alta probabilità che saremo altrettanto entusiasti anche di Xiaomi Mi 10.