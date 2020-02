Xiaomi Mi 10 Pro appare su GeekBench

Xiaomi Mi 10 Pro dovrebbe essere presentato insieme al modello 5G il 13 febbraio tramite un evento esclusivamente online. A pochi giorni dalla possibile presentazione, lo smartphone è apparso su GeekBench.

Mi 10 Pro ha totalizzato un punteggio di 904 in single-core e 3290 in multi-core. Per fare un confronto, Huawei Mate 30 Pro ha totalizzato 760 punti in single-core e 2869 in multi-core. Il nuovo smartphone di fascia alta di Xiaomi riesce a mettersi dietro tantissimi altri smartphone, incluso il OnePlus 7T.

Come se non bastasse, lo smartphone apparso su GeekBench sembra avere solamente 8 GB di RAM. È probabile che potrebbero esserci diverse varianti, anche fino a 16 GB di RAM come riportano le ultime indiscrezioni . Non dovrebbe però esserci una versione trasparente dello smartphone quest’anno.

Quasi sicuramente Mi 10 Pro arriverà con l’ultima versione di Android e dovrebbe avere l’interfaccia MIUI 11. Il processore invece sarà sicuramente lo Snapdragon 865, proprio come la versione 5G.

Il design dello smartphone dovrebbe essere caratterizzato da cornici ultrasottili, un display curvo con il foro della fotocamera anteriore in alto a sinistra e il riconoscimento dell’impronta digitale posto sotto al display.

Il prezzo di lancio dovrebbe essere di 899 euro, mentre per il Mi 10 Pro si parla di 1099 euro. Ricordiamo che questi prezzi non sono ancora del tutto ufficiali, ma se dovessero confermarsi reali, siamo sicuri che molti fan di Xiaomi resterebbero delusi.