Xiaomi, prime indiscrezioni sui prezzi ufficiali di Mi 10 e Mi 10 Pro in Italia

Mancano pochissimi giorni all’11 febbraio, quando Xiaomi Mi 10 e il suo fratello maggiore Mi 10 Pro saranno presentati in Cina. A causa dell’epidemia del coronavirus, l’evento sarà a porte chiuse.

TuttoAndroid , testata specializzata su tutto quello che gira intorno al sistema operativo di Google, ha scoperto i prezzi ufficiali (salvo cambiamenti all’ultimo istante) degli smartphone previsti per il mercato italiano.

I fan di Xiaomi potrebbero non essere felici di scoprire che i prezzi di questi due flagship saranno notevolmente più alti del previsto e che non corrispondono assolutamente alle “normali” cifre dei prodotti dell’azienda, che si è sempre distinta proprio per le sue politiche sui prezzi molto aggressive e competitive.

Un piccolo segnale di allarme lo abbiamo avuto già durante la presentazione dello Xiaomi Mi Note 10 che si avvicinava molto ai 600 euro. Il prezzo più elevato è sicuramente in parte giustificato dalla presenza del processore Snapdragon 865 e del modem 5G, ma non ci aspettavamo un aumento del genere.

Per lo Xiaomi Mi 10 si parla di 899 euro, mentre per il Mi 10 Pro 1099 euro. Ricordiamo che questi prezzi non sono ancora del tutto ufficiali, ma se dovessero confermarsi reali, siamo sicuri che molti fan di Xiaomi resterebbero delusi.