Xiaomi Mi 10, il poster ufficiale rivela il design dello smartphone

Xiaomi terrà un evento al Mobile World Congress il 23 febbraio, dove presenterà al mondo intero i nuovi smartphone della serie Mi 10; l’azienda organizzerà anche un altro evento esclusivamente online il 13 febbraio, in cui probabilmente terrà una conferenza di presentazione.

A pochi giorni dalla presentazione, il colosso cinese ha pubblicato il poster ufficiale dedicato alla sua nuova serie di smartphone. Come potete vedere, i nuovi modelli sono caratterizzati da un display curvo, con un foro per la fotocamera anteriore in alto a sinistra e delle cornici sottilissime. Il retro è realizzato in vetro e presenta bordi morbidi e leggermente curvati.

Il vicepresidente di Xiaomi Chang Cheng, ha affermato che i nuovi smartphone sono stati progettati facendo particolare attenzione alla regolazione automatica della luminosità, la fluidità dello schermo e il surriscaldamento, problemi che affliggevano la serie precedente.

Xiaomi non ha voluto svelare la dimensione del display, che però secondo indiscrezioni dovrebbe essere di 6,4 pollici. La fotocamera è caratterizzata da quattro sensori; il principale è un Samsung ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel che, secondo il presidente dell’azienda, dovrebbe essere in grado di acquisire immagini con un livello di dettaglio altissimo. Il presidente è talmente sicuro delle potenzialità della fotocamera da affermare che ci sarà una sorpresa nel punteggio di DxOMark. Secondo indiscrezioni, la versione Pro del Mi 10 dovrebbe avere un quinto sensore rispetto ai quattro della versione base.

I prezzi della nuova serie potrebbero subire forti aumenti. Per lo Xiaomi Mi 10 si parla di 899 euro, mentre per il Mi 10 Pro 1099 euro. Ricordiamo che questi prezzi non sono ancora del tutto ufficiali, ma se dovessero confermarsi reali, siamo sicuri che molti fan di Xiaomi resterebbero delusi.