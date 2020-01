Xiaomi, il nuovo vice presidente è l’ex capo della divisione smartphone di Lenovo

Potremmo assistere a una sporca battaglia legale tra due giganti cinesi, dopo che il capo della divisione smartphone di Lenovo, Chang Cheng, è passato alla rivale Xiaomi come vice presidente. Un passaggio alla concorrenza che secondo Lenovo non era permesso dalle clausole contrattuali del suo ex dirigente.

Chang era in Lenovo dal 2000 e aveva lavorato ai progetti più importanti come il primo tablet Yoga , gli smartphone Z5 e Z6 e persino a quelli della divisione ZUK , che ha offerto top di gamma a prezzi accessibili. Successivamente era stato a capo dell'unità smartphone Lenovo in Cina. Chang Cheng è anche noto per promuovere i suoi prodotti su Weibo e interagire frequentemente con i fan.

Il 31 dicembre 2019 Chang Cheng aveva pubblicato il seguente messaggio: "Molto probabilmente tutto ciò che ami andrà perso. Ma alla fine l'amore tornerà in modo diverso”, prima di annunciare le sue dimissioni da Lenovo citando motivi familiari e personali. Due giorni dopo, Lei Jun di Xiaomi ha pubblicato una foto di gruppo con gli altri co-fondatori insieme a Chang Cheng, rendendo ufficiale il suo ingaggio come vice presidente della divisione mobile del colosso di Pechino.

Xiaomi ha visto la propria quota di mercato scendere al 9% in Cina per il terzo trimestre del 2019, secondo Canalys , tuttavia rimane significativamente superiore alla quota inferiore all'1% di Lenovo, dal 2017.

Il cofondatore di Xiaomi, Lei Jun ha commentato: "[Chang] ha una profonda conoscenza del settore e una ricca esperienza operativa nel campo dell'elettronica di consumo. Credo che sotto la sua guida, la nostra pianificazione dei prodotti mobile sarà più lungimirante e più vicina alle esigenze degli utenti e fornirà un supporto più forte per questo business”.

Tuttavia, questo passaggio non è stato scevro di polemiche, poiché Lenovo afferma che la mossa di Chang Cheng non era consentita in base al suo contratto. Tutti i dirigenti infatti sono costretti a firmare un accordo di non concorrenza che li costringerebbe a non passare ad aziende rivali.