Xiaomi 13 sfoggerà più fotocamere da 50 MP

Che succede? Le nuove indiscrezioni sulla prossima gamma Xiaomi 13 svelano ulteriori novità che riguardano il comparto fotografico degli smartphone. Perché è importante? I nuovi modelli potrebbero sfoggiare più sensori con risoluzione di 50 MP.

Xiaomi è correntemente al lavoro alla sua nuova gamma di fascia alta, vale a dire Xiaomi 13, attesa per il lancio già a novembre di quest'anno. Naturalmente, come di consueto accade per i top di gamma più conosciuti, non mancano le varie indiscrezioni a proposito delle possibili specifiche dei nuovi smartphone.

La più recente è stata diffusa dall'insider Digital Chat Station, che ha reso note le possibili caratteristiche del comparto fotografico del nuovo Xiaomi 13. Stando a quanto condiviso, la nuova gamma dovrebbe sfoggiare più sensori da 50 MP: in particolare, Xiaomi 13 includerebbe nella sua configurazione due fotocamere da 50 MP, mentre Xiaomi 13 Pro ne avrebbe tre.

L'insider ha inoltre parlato di un ulteriore modello, vale a dire Xiaomi 13 Ultra, specificando che la variante aggiornerà sia la fotocamera che in sensori, sebbene rimangano per adesso sconosciuti i dettagli.

(Image credit: GSMArena)

A ogni modo, basandoci sulle precedenti informazioni, le altre caratteristiche di Xiaomi 13 dovrebbero comprendere uno schermo tipo AMOLED con dimensione di 6,36 pollici. Il modello Pro differirà per la presenza di un display AMOLED Samsung da 6,7 pollici, con bordi curvi.

Entrambi supporteranno una risoluzione di 2K e una frequenza di aggiornamento da 120Hz, oltre a equipaggiare il più recente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Per quanto riguarda la ricarica, la gamma dovrebbe supportare quella cablata da 100W e wireless da 50W.

Per il resto, non rimane come al solito che attendere l'evento di lancio ufficiale, la cui data non è ancora stata comunicata, in modo da poter veder togliere il velo ai nuovi smartphone Xiaomi. Non è ancora chiaro inoltre se l'azienda intenda presentare anche un successore per Xiaomi 12X.

Fonte: Gizmochina