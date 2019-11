Xbox X019: tutti i più grandi annunci dall'evento di Microsoft

X019: quello che dovete sapere Di cosa si tratta? L’evento annuale di Microsoft su tutto ciò che riguarda Xbox Dov'è? Londra, Regno Unito Quando? 14-16 novembre 2019

X019 è ufficialmente in pieno svolgimento e, anche se non abbiamo ricevuto notizie ufficiali su Xbox Project Scarlett, ci sono stati comunque grandi annunci durante la programmazione di Inside Xbox di X019.

Quindi quali sono stati i più grandi annunci di X019? Xbox Game Pass otterrà un mucchio di nuovi videogiochi, più di 50 nuovi titoli stanno arrivando per l’anteprima di Project xCloud e Microsoft ha rivelato le sue offerte del Black Friday. E questa è solo la punta dell'iceberg, Rare, Dontnod e Obsidian hanno rivelato anche le loro nuove IP.

Vi guideremo attraverso tutti i più grandi annunci che potreste aver perso da X019. Abbiamo anche incorporato lo stream Inside Xbox di seguito, in modo da poter seguire il live.

X019: che cos'è?

Al di fuori dell'E3 2019, X019 è il più grande evento di Microsoft dell'anno. Pubblicizzato come "l’evento globale annuale di tutto ciò che riguarda Xbox", l'evento permette a Microsoft di aggiornare i fan sulle news annunciate all'E3, nonché di fare nuovi grandi annunci o di dare una prima occhiata a giochi e/o hardware imminenti.

X019: grandi annunci

La stragrande maggioranza delle novità di X019 ruota attorno alla piattaforma di gioco cloud di Microsoft, Project xCloud. Allo show, Microsoft ha annunciato che avrebbe aggiunto 50 nuovi giochi al servizio tra cui Madden NFL 20, Devil May Cry 5 e Tekken 7. Abbiamo anche appreso che xCloud sarà disponibile su PC Windows 10 nel 2020 e supporterà presto ulteriori game pad di terze parti.

Se avete già completato i giochi dell’Xbox Game Pass, sarete felici di sapere che Microsoft ha annunciato alla fiera che 50 nuovi giochi saranno disponibili sul servizio a breve. Immediatamente dopo lo spettacolo potrete scaricare Rage 2 e Age of Empires II: Definitive Edition, mentre nel prossimo futuro troverete Darksiders III, The Witcher 3 (stupendo!) e Final Fantasy VII fino al XV tutti disponibili su Xbox Game Pass.

Una delle maggiori sorprese dello spettacolo di quest'anno è stata Everwild, il nuovo IP di Rare, la compagnia dietro Sea of ​​Thieves di Xbox One e i classici N64 come Banjo-Kazooie, GoldenEye e Perfect Dark. Non sappiamo ancora molto a riguardo, ma abbiamo dato una prima occhiata grazie a un trailer. Assicuratevi di dare un'occhiata qui sotto.

Offerte del Black Friday

Come prevedibile, Microsoft prevede di impegnarsi per il Black Friday e il Cyber ​​Monday. Quest'anno, i giocatori potranno acquistare la Xbox One S All-Digital Edition per 220 euro, in bundle con Minecraft, Sea of ​​Thieves e Fortnite Battle Royale Legendary Evolving Skin con 2000 V-Bucks ( Amazon ).

Xbox One X è offerto a 370 euro ( Amazon ) con Fallout 76, il gigantesco multiplayer di Bethesda mentre speriamo sul classico sconto del controller Xbox One dal 24 novembre al 2 dicembre.

In termini di offerte di giochi del Black Friday 2019, Microsoft ha utilizzato XO19 per annunciare che Forza Horizon 4, Sea of ​​Thieves: Anniversary Edition, State of Decay 2 e Hellblade: Senua's Sacrifice avranno tutti uno sconto del 50%.

Microsoft ha anche annunciato che Gears 5 otterrà uno sconto del 33%, più piccolo (ma comunque apprezzato) per il Black Friday 2019.

Dontnod Entertainment, lo studio dietro Life is Strange, ha rivelato la sua nuova avventura narrativa Tell Me Why, che presenta il primo eroe transgender giocabile di un grande studio ed editore. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Xbox Game Studios e Obsidian Entertainment hanno annunciato Grounded, un nuovo gioco di sopravvivenza cooperativo in prima persona in arrivo dalla primavera del 2020 su Xbox One tramite Xbox Game Preview e Xbox Game Pass, Microsoft Store e Steam. Date un'occhiata al trailer qui sotto.