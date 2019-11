Xbox One introduce il tasto ‘Sorprendimi’, ecco di cosa si tratta

La vostra libreria di giochi per Xbox One diventa molto più semplice da sfogliare con l’aggiunta del nuovo tasto “Sorprendimi”, che ha la funzione di selezionare un gioco casuale per voi.

Non riuscite a decidere a cosa giocare? Il piccolo pulsante viola sarà posizionato nell’angolo in alto a destra mentre sfogliate la libreria giochi della vostra Xbox, a vostra disposizione nei momenti di indecisione. Questa funzione non esegue automaticamente i giochi, ma li seleziona e basta, permettendovi di continuare a premere il tasto “Sorprendimi” finché non sarete soddisfatti.

Non si tratta propriamente di una funzione completamente nuova; dopotutto nella libreria di Xbox Game Pass, che comprende l’accesso a più di 100 giochi tramite la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale, è presente una funzione simile che permette senz’altro di risparmiare tempo.

L’aggiunta di questa funzione nella libreria dei giochi acquistati potrebbe restituire quel pizzico di spontaneità necessaria per ristabilire un rapporto personale con alcuni giochi dimenticati, o farvene scoprire di nuovi, mai giocati.

The Surprise me button in Alpha Skip-Ahead users' Collections, located in the upper right of My Games & Apps, can help determine what to play next! Use it today. pic.twitter.com/R8QWi9aTCNNovember 11, 2019

La cura dei contenuti prima di tutto

Diciamo la verità: al giorno d’oggi esistono tantissimi giochi, molti dei quali vengono dati in omaggio mensilmente con i piano di abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold, il che spesso porta ad un accumulo di titoli che rischiano di venire lasciati in libreria ad accumulare polvere. Quando non si è sicuri di cosa giocare, avere a disposizione un algoritmo che permette di sfogliare velocemente la libreria dando nuovi spunti potrebbe essere una boccata d’aria fresca.

A prima vista potrebbe sembrare una funzione insignificante, ma questa nuova aggiunta sta a indicare consapevolezza del bisogno di rendere disponibili agli utenti forme di accesso sempre più flessibili. Questo è visibile in servizi come Xbox Games Pass o Xbox Games Ultimate, mentre le console di nuova generazione Xbox Scarlett e PS5 permettono ai giocatori di scaricare determinate parti dei giochi scelti.

Questo significa che è possibile risparmiare spazio nell’SSD della vostra console. conservando solamente le modalità che intendete giocare. In molti dopo aver completato la campagna principale di un gioco si dedicano esclusivamente alla modalità multiplayer, quindi questo ha dei vantaggi evidenti.

Che si gioca, quindi? Chiedetelo alla vostra console.

Via Kotaku