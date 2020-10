Xbox Series X, Microsoft svela i 30 titoli disponibili al lancio

Microsoft ha svelato i giochi che andranno a comporre la lineup di Xbox Series X al momento del lancio e, in tutta onestà, non c'è niente di cui essere particolarmente entusiasti.

All'uscita Xbox Series X/S avranno a disposizione un totale di 30 giochi, molti dei quali ottimizzati per Xbox Series X e pronti a uscire insieme alle console next-gen il prossimo 10 novembre.

Oltre a questi ci saranno migliaia di titoli retrocompatibili disponibili dal day one che, naturalmente, non sono ottimizzati per Xbox Series X.

Qui sotto trovate la lista completa dei giochi disponibili al lancio di Xbox Series X/S. Abbiamo messo in evidenza i titoli presenti nel catalogo Xbox Game Pass e quelli che potranno contare sul servizio Xbox Smart Delivery:

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

La mancanza di Halo Infinite si fa sentire, ma c'è tempo per recuperare

(Image credit: The Coalition)

Purtroppo Microsoft ha dovuto fare i conti con l'imprevisto rinvio di Halo Infinite, titolo attesissimo dai fan rinviato al 2021. Gli altri "big" presenti al lancio si contano sulle dita di una mano (Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dirt 5 e Yakuza: like a Dragon) e nessuno di questi è un’esclusiva Xbox, anche se Yakuza uscirà prima sulla console Microsoft che su PS5.

Le uniche esclusive Xbox che compaiono in lista, tra cui Gears 5, Forza Horizon 4 e Ori and the Will of the Wisps, sono versioni ottimizzate di titoli Xbox One. Parte di questi sono già disponibili (o lo saranno breve) sulla precedente console Microsoft, altri approderanno anche su PS5.

Del resto l’asso nella manica di Xbox Series X (almeno per ora) sono i titoli retrocompatibili disponibili che saranno accessibili al lancio permettendo ai giocatori abbonati a Xbox Game Pass di scegliere tra migliaia di giochi più o meno datati.

Siamo certi che a stretto raggio Microsoft proporrà ai suoi utenti un buon numero di nuovi titoli e esclusive Xbox, ma per ora non c’è molto di cui gioire. Del resto Xbox Series X ha tutte le carte in regola per riconquistare la fanbase e siamo fiduciosi del fatto che riuscirà nel suo intento.