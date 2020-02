Xbox Series X: nuove strategie di marketing per Microsoft

Secondo il boss di Xbox Phil Spencer, Microsoft ha deciso di cambiare strategia sulla divulgazione di informazioni e anteprime sulla sua prossima Xbox Series X. In un’intervista a Gamertag Radio (via VGC), Spencer ha spiegato come la scelta di presentare la console next-gen al The Game Awards sia stato il primo passo del nuovo approccio di Microsoft nella pubblicizzazione di Xbox Series X prima del lancio ufficiale.

Secondo Spencer, Microsoft continuerà ad utilizzare questo nuovo approccio rivelatosi vincente rispetto a quanto fatto con le precedenti console.

Cambio di stile

Spencer ha spiegato che la decisione di svelare Xbox Series X ai The Game Awards è venuta da una analisi di mercato la quale, a giusta ragione, ha indicato come fosse necessario “sperimentare qualcosa di nuovo” con le console next-gen.

Il boss di Xbox afferma di essere stato fortunato: “farla (la presentazione) è stato divertente e penso che la risposta sia stata grandiosa. Ma, ad essere completamente onesti, potrei essere seduto qui oggi con un disastro alle spalle. Talvolta devi prendere queste decisioni e devi farlo senza conoscere necessariamente le conseguenze.”

Spencer afferma che vedremo altre scelte coraggiose da Microsoft per quel che riguarda le informazioni su Xbox Series X, e che continueranno così fino al rilascio della console.

“Sono molto felice di come la presentazione sia andata e della risposta dei fan, ogni decisione che prenderemo da qui al lancio verrà pensata con un approccio innovativo" ha aggiunto Spencer.

PS5 si avvicina

Con la guerra delle console di nuova generazione in arrivo, non ci sorprende che Microsoft stia considerando una nuova strategia di marketing, specialmente considerando che PS4 ha battuto Xbox One per numero di unità vendute.

Pare che Sony abbia ancora qualche asso nella manica considerando il ridotto numero di notizie circolate riguardo i piani dell’azienda per PS5.

Non a caso, per far salire l’hype alle stelle, Sony ha annunciato che la nuova PS5 non ci sarà all’ E3 2020 lasciando di stucco i suoi fan

Quando vedremo ufficialmente la console next-gen?

Dal canto nostro speriamo che Microsoft continui con questa campagna innovativa ricca di succulente anticipazioni per preparare i videogiocatori di tutto il mondo all’uscita di Xbox Serie X.

Staremo a vedere se il grande pubblico premierà questa strategia o verrà attratto dall'alone di mistero che avvolge la console nipponica.