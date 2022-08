Xbox non aumenterà di prezzo come PlayStation, almeno per ora

Dopo che Sony ha annunciato un aumento di prezzo per la sua PlayStation 5, Microsoft si è subito premurata di far sapere al grande pubblico che i prezzi di Xbox Serie S e Xbox Series X rimarranno invariati.

Il prezzo della PlayStation 5 aumenterà nel Regno Unito, in Australia e in altri territori europei tra cui l'Italia, mentre gli Stati Uniti sono riusciti (momentaneamente) a evitare un aumento dei prezzi. Sebbene sia un peccato per molti di coloro che vogliono acquistare una PS5, l'annuncio di Microsoft è un'ottima notizia per i fan di Xbox.

In un comunicato inviato a Windows Central, Microsoft ha confermato di non avere alcuna intenzione di aumentare il prezzo delle sue ultime console.

"Il prezzo di vendita suggerito per Xbox Series S rimane di 299 dollari (250 sterline, 499 dollari australiani), mentre Xbox Series X è di 499 dollari (450 sterline, 749 dollari australiani)".

Questo è un sollievo per i giocatori che non hanno ancora avuto modo di acquistare una console next-gen, dato che c'era il sospetto di un aumento dei prezzi da parte di Microsoft dopo che Sony aveva citato la pressione economica e l'inflazione come i principali fattori alla base di questa decisione.

Solo il tempo ci dirà se i prezzi di Xbox continueranno rimanere immuni allo stress economico globale o se seguiranno il trend inaugurato da Sony.

Xbox Game Pass vs Nuovo PS Plus: il confronto

Console War 2.0

Offrendo sia un'opzione economica con Xbox Series S, sia l'accesso a una vasta libreria di giochi con il suo servizio di abbonamento mensile Xbox Game Pass, Microsoft sta vincendo a mani basse la sfida dell'accessibilità nei confronti di PS5.

Il Game Pass non offre solo un'ampia selezione di titoli classici, ma anche l'accesso immediato ai giochi first-party in uscita. I diversi piani di abbonamento offrono anche la libreria su PC e su EA Play, in modo che i giocatori non abbiano bisogno di acquistare l'ultima console per giocare ai loro titoli preferiti.

PlayStation ha provato a rispondere all'offerta Microsoft con PlayStation Plus ma, sebbene la libreria sia più ampia di quella di Xbox, l'abbonamento non include l'accesso day one ai titoli first-party. PlayStation Plus Premium offre anche la possibilità di giocare a titoli selezionati su PC, ma è limitato a ciò che è disponibile nel catalogo dei classici e ad alcuni titoli PS4.

Data l'attuale difficoltà nel reperire una PlayStation 5, questo è solo uno dei fattori da considerare per chi vuole a tutti i costi la console Sony. Sin dalla sua uscita nel 2020, è stato notoriamente difficile mettere le mani su una PS5.

Nel 2022 non è più così difficile rintracciarne una, ma ci sono ancora problemi di scorte in diversi mercati e i fan devono spesso aspettare parecchio prima di vedersi recapitate a casa le console. Se a questo si aggiunge l'aumento di prezzo, si può dire che oggi comprare una PS5 costituisce una prova di fedeltà verso Sony, una scelta di cuore, più che di convenienza.