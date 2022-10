Windows 7 addio, Google Chrome non lo supporterà più

Mentre Microsoft lavora per rendere Windows 11 un sistema operativo all’avanguardia, introducendo applicazioni come PC Manager, un software di pulizia e manutenzione alla pari di CCleaner ma integrato direttamente nell’ecosistema Windows, e l'integrazione con Android 13, il numero di dispositivi al mondo rimasti fermi a Windows 7 è impressionante.

Il report, elaborato da ZDNet incrociando varie fonti e risalente al 2021, è recentemente tornato all’attenzione degli analisti a causa di una comunicazione comparsa sulla pagina dell’assistenza di Google Chrome, sezione “community”. L’azienda di Mountain View è infatti intenzionata a sospendere il supporto per Windows 7 e 8.1 con un nuovo aggiornamento di Chrome.

Chrome 110, versione del noto browser il cui rilascio è programmato per il 7 febbraio 2023, non garantirà più la sicurezza degli utenti con dispositivi che ancora fanno affidamento sulla settima o ottava generazione del sistema operativo di casa Microsoft.

(Image credit: TechRadar)

Il numero di PC al mondo su cui gira ancora Windows 7, secondo il report di ZDNet, si aggira intorno ai 100 milioni. Il 2023 si prospetta dunque come l’anno del cambiamento obbligato per molti e il tempo ormai stringe.

Il supporto per Windows 7 era già stato sospeso dalla stessa Microsoft nel 2020, dopo ben 11 anni dalla sua uscita nel 2009, e ora l’azienda si prepara ad estendere la sospensione anche a Windows 7 ESU e Windows 8.1 in data 10 gennaio 2023. Da questo momento in poi i sistemi operativi appena menzionati non riceveranno più aggiornamenti relativi alla sicurezza.

Ora anche Google si unisce all’addio a quello che è stato il sistema operativo Microsoft di maggior successo, insieme a Windows XP, e la sicurezza della navigazione online con il browser Chrome non sarà più garantita.

L’inevitabile momento in cui si rende necessario aggiornare i propri dispositivi a causa dell’avanzamento tecnologico è arrivato e la sicurezza è un elemento che non andrebbe ignorato. Per quanto si possa essere riluttanti a fare un nuovo acquisto, le soluzioni per cavarsela senza spendere una fortuna sono molte e, a tal proposito, consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori notebook a meno di 400 euro.