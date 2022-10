Windows 11, arriva PC Manager: l'alternativa a CCleaner di casa Microsoft

Continuano i lavori in casa Microsoft per la creazione del proprio software di pulizia del PC, che dovrebbe essere reso disponibile in un futuro aggiornamento di Windows 11. Sostanzialmente, si tratta di fare concorrenza a prodotti come CCleaner, fornendo agli utenti un metodo integrato con il sistema operativo per cancellare i file superflui e liberare spazio in memoria.

PC Manager, questo il nome del software, promette di migliorare notevolmente Windows 11 evitando di ricorre a soluzioni di terze parti, o ad una noiosa esplorazione di tutte le sottocartelle in cui questi file si annidano con il rischio di cancellare qualcosa di importante.

L’introduzione di un pc manager sembra essere un passo avanti nella giusta direzione per l’azienda di Redmond, a differenza della caduta di stile per quanto riguarda l’integrazione con Android, e la necessità di uno strumento di pulizia integrato era più che sentita.

PC Manager: la beta promette bene

PC Manager è già presente sul Microsoft Store, ma non è ancora visibile: il nuovo strumento è nascosto in attesa di un lancio ufficiale. Tuttavia, abbiamo avuto l’occasione di accedere ad una versione di prova. Il manager di Windows 11 non è ancora pronto, come dimostrato dai numerosi crash che ha subito durante la prova. Inoltre, una buona parte delle sue funzioni non è ancora stata ottimizzata.

Precisato che si tratta di una beta, il nuovo PC Manager offre una funzione boost che libera efficacemente lo spazio, cancellando alcuni file temporanei e aumentando la velocità del dispositivo. L’accesso diretto alla scansione antivirus è un’aggiunta gradita e, a tal proposito, nuove funzioni sono attese anche per la prossima versione di Microsoft Defender che dovrebbe fare la sua comparsa nel 2023.

Il giorno in cui Microsoft sospenderà gli aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 è ancora lontano, ma nel frattempo Windows 11 diventa sempre più interessante.