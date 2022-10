C'è un nuovo antivirus che forse vale la pena di provare

NordVPN, storico e apprezzatissimo provider di servizi di VPN ha da tempo nella sua offerta la funzione Threat Protection, che protegge i sistemi dalle minacce informatiche come malware, nonché da tracker e pubblicità invasive.

Finora, Threat Protection era integrato esclusivamente nei piani di abbonamento alla Virtual Private Network di NordVPN, molto allettanti soprattutto in questo periodo poiché scontati del 68%. Adesso, però, l'azienda ha deciso di proporre agli utenti anche una versione standalone di Threat Protection, che diventa a tutti gli effetti un antivirus acquistabile in abbonamento separatamente dalla VPN.

Fra le caratteristiche di rilievo, Threat Protection offre un ottimo grado di protezione contro il ransomware, i tentativi di truffe e phishing, nonché i siti web pericolosi.

Ma l'aspetto più interessante è che tutto questo viene incluso in un pacchetto mensile estremamente conveniente, molto più basso della concorrenza, specialmente in questo momento. Inoltre, come da tradizione Nord, anche Threat Protection offre la garanzia con rimborso di 30 giorni, per provare questo antivirus senza rischi.

Perché è importante avere un antivirus?

Siamo sempre più connessi, sempre più presenti online, i nostri dati, le nostre password, i dettagli dei nostri conti e delle nostre carte di credito sono sempre più esposti.

Il malware si fa sempre più avanzato e insidioso e anche gli utenti più cauti possono incorrere in una delle tante trappole presenti sulla rete.

Oggi è impensabile non dotarsi di un buon antivirus per proteggere non solo i propri dati, ma anche l'identità online e Threat Protection vi offre un grado di sicurezza eccellente, all'interno di un'app facile da usare e per niente invasiva: niente banner, niente annunci, nessun invito a fare costosi upgrade.

Per soli €2,39 al mese, avrete a disposizione uno strumento avanzato che non vi protegge solo dai file scaricati e dai tentativi di frode informatica, ma vi aiuterà a navigare in modo più sicuro, evitando con consapevolezza i siti che potrebbero infettare i vostri sistemi e provocare danni anche ingenti.

Avere un antivirus è indispensabile, e Threat Protection vi consente di proteggervi al meglio senza spendere un capitale.