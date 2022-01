Surfshark One, sicurezza e privacy online a un prezzo incredibile

Surfshark è da tempo tra le migliori VPN , grazie a caratteristiche che ne fanno una delle migliori opzioni possibili per chi cerca una connessione sicura, affidabile e privata. Ma con il bundle Surfshark One, la nuova proposta di questo provider, potete avere molto di più.

Surfshark One, infatti, include tutte le funzioni e i vantaggi di una tra le migliori VPN al mondo. Ma aggiunge anche un eccellente antivirus , uno strumento per fare ricerche online in modo più sicuro e con più privacy, e funzioni per il monitoraggio delle minacce di sicurezza. Inoltre può inviare notifiche in caso di problemi con le nostre password e i nostri account.

Surfshark è tra le VPN più sicure

Ci affidiamo alle parole della stessa azienda, per capire perché una VPN è importante e tutti dovremmo averne una, anche per un uso occasionale:

Uno strumento di privacy digitale maschera il tuo traffico di internet, protegge la tua identità e previene il tracking. Eludi le restrizioni sui contenuti, la censura delle autorità governative e rimani al sicuro durante la navigazione.

Tanto per cominciare, una VPN è la soluzione migliore per proteggere la privacy online. Tutti abbiamo sentito parlare di come criminali, aziende e persino governi possano avere interessi a spiare e monitorare le nostre attività online. Se volete fare qualcosa a riguardo, una VPN non può mancare tra le possibili contromisure.

Una VPN infatti permette di mantenere al riparo la propria identità, qualsiasi sia la ragione che avete per l’anonimato online. E impedisce anche le attività di tracciamento, vale a dire che aziende, bot commerciali, criminali o persino governi non potranno seguire ciò che fate online.

Tra le funzioni extra dedicate alla sicurezza, Surfshark VPN mette sul tavolo server offuscati, una rigida politica no-log (i dati di navigazione non vengono memorizzati), controlli indipendenti di terze parti e Kill Switch (disconnessione in caso di mancata protezione) .

Surfshark, poi, si può utilizzare su dispositivi di ogni genere senza limiti. Con un solo account potrete proteggere i vostri PC, smartphone, tablet, router, smart TV e altro.

Ma non è tutto. Surfshark One infatti include anche un antivirus completo, che aiuta a incrementare ulteriormente la sicurezza. E, inoltre, avere un antivirus incluso nel prezzo ci permette di non comprare un antivirus a parte, e questo aumenta ulteriormente il valore generale di Surfshark One.

Antivirus

Chi vuole la massima sicurezza possibile per le attività online avrà bisogno di una VPN e anche di uno dei migliori antivirus , ed è qui che Surfshark dimostra tutto il suo valore

Con Surfshark One infatti avrete anche un eccellente antivirus, insieme a una delle VPN più sicure e affidabili del momento.

L’antivirus integrato in Surfshark One permette di fare scansioni complete del sistema, alla ricerca di file pericolosi. Se ne viene individuato uno, avrete l’opzione di eliminarlo, mettendovi così al riparo da eventuali minacce. La scansione si può avviare in qualunque momento ma è anche possibile pianificarla: in questo modo Surfshark One eseguirà l’analisi del sistema nel momento programmato, quando è più comodo per voi.

Ma, soprattutto, c’è anche la protezione in tempo reale, disponibile per Android e in futuro anche per Windows. Con questo tipo di protezione, l’antivirus vigila costantemente sul sistema, in particolare sui nuovi file che vengono scaricati, sulle pagine web e le connessioni in generale. E se trova attività sospette, Surfshark One può eliminare eventuali minacce prima che diventino un vero problema.

Ricerca sicura e notifiche

Gli altri extra di Surfshark One includono la ricerca sicura e le notifiche di violazione.

“Uno strumento di ricerca potente e leggero che mostra solo risultati puramente organici. Esegui query di ricerca sul Web in completa riservatezza e senza annunci pubblicitari, registri o tracker”

La ricerca sicura permette di fare ricerche online senza che il motore di ricerca “sappia” cosa state cercando. Inoltre vengono rimossi gli annunci, e questo include i primi risultati delle ricerche: non tutti sanno, infatti, che con una normale ricerca su Google il primo risultato (a volte fino al quarto) non è “davvero” il primo, ma un posizionamento pubblicitario.

Ebbene, Surfshark One elimina questi annunci, così vedrete solo i risultati organici, cioè i “veri” risultati della ricerca. La ricerca di Surfshark One, inoltre, garantisce sempre il massimo della privacy, senza conservazione dei dati.

Il servizio Surfshark Alert, invece, ci avvisa se e quando il nostro indirizzo email compare in un database di dati compromessi. Succede più spesso di quanto si possa credere, quando un certo servizio online subisce il furto di dati. A quel punto i criminali hanno a disposizione gli indirizzi email e i dati personali di migliaia, a volte decine o persino centinaia di migliaia di persone. Gli elenchi di dati a volte vengono diffusi, e allora è possibile capire quali indirizzi sono stati compromessi, così Surfshark One vi può avvisare del problema, mettendovi in grado di prendere contromisure.

Allo stesso modo Surfshark One può verificare e proteggere la sicurezza delle password, la carta di credito e gli altri dati di identificazione.

Surfshark conviene

Surfshark One è un pacchetto all-inclusive che comprende la VPN Surfshark e le funzioni di sicurezza avanzate. Di base costa €12,81 al mese, ma è disponibile un’incredibile promozione, grazie alla quale potete avere Surfshark One per €3,53 al mese, comprando il piano annuale. Avrete quindi diretto al servizio per 12 mesi pagando solo €42,36.

Si tratta di uno tra i prezzi più bassi in assoluto, anche considerando la sola VPN. Questa è un’offerta incredibile di cui dovreste approfittare subito .

