NordVPN Threat Protection, sicurezza informatica oltre la VPN

Immagino una maggiore differenziazione fra i vari esponenti del settore. Qualche anno fa, la maggior parte delle VPN somigliava molto agli altri esponenti della concorrenza in termini di funzioni e, in alcuni casi, di qualità della connessione. Chi ha fatto uno sforzo in più per sviluppare funzioni maggiormente personali e migliorare la qualità del servizio, in generale, è riuscito a conquistare i consumatori.

Per fare un esempio, abbiamo verificato quanto tempo occorre per connettersi a una VPN con vari client. Ci si può collegare a un server VPN in meno di 5 secondi con un'app di VPN standard. Se prendete sul serio la sicurezza, occorre disattivare l'IPV6 prima della connessione, ma il tempo aumenta di 12-15 secondi, in alcuni casi. Per mantenere un certo standard di sicurezza ma garantire al contempo la massima usabilità, è necessario andare al basso livello del sistema operativo ed eseguire determinate operazioni per tornare a quei 5 secondi di cui sopra.

Alcuni operatori non si curano troppo di queste piccole migliorie, proprio perché le giudicano minori. Tuttavia, nel corso degli anni, tutte quelle piccole migliorie messe insieme hanno fatto la differenza per alcune aziende e, secondo me, nei prossimi anni sapremo distinguerle ancora più facilmente dalle altre.