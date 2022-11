NordPass, un’offerta che è meglio non lasciarsi sfuggire

I tempi per la diffusione dell’identificazione biometrica non sono ancora maturi e, mentre si attende il prossimo avanzamento che impatterà sulla nostra quotidianità, è inevitabile fare affidamento sulle care e vecchie password.

Indipendentemente dalle attività svolte, la tutela dei dati viene al primo posto e non sempre è sufficiente elaborare una password complessa. Sicuramente anche voi avete diversi account e, magari, avete utilizzato una password diversa per ognuno di essi. Proprio su questo punto entrano in gioco i password manager , software che offrono molte funzioni che sollevano da tutti gli stress legati alla sicurezza.

Un password manager non solo conserva in una cassaforte virtuale tutte le vostre chiavi di accesso, ma crea al posto vostro delle password sicure e vi segnala quelle che utilizzate più di frequente. Tra le funzioni più utili del software, si trova sicuramente quella che rileva le chiavi che non sono più sicure a seguito di eventuali violazioni, tramite una scansione del web.

NordPass è tra i migliori password manager che abbiamo mai testato e propone un’offerta che consigliamo di cogliere a chiunque stesse considerando l’idea di utilizzare questo tipo di software.

(Si apre in una nuova scheda) NordPass Premium in sconto del 50% (Si apre in una nuova scheda)



NordPass è un servizio di gestione password che va oltre le normali funzioni di un password manager. Il piano Premium, ora in offerta a 1,49 euro al mese, vi permetterà di mantenere l’accesso anche in caso di emergenza e di connettere contemporaneamente fino a sei dispositivi. Ma non finisce qui: con il piano Premium potrete creare una lista di contatti di fiducia e scansionare il web alla ricerca di fughe di dati. Infine, il rimborso è garantito entro 30 giorni.



Perché scegliere NordPass?

Di password manager ce ne sono molti, ma non tutti hanno alle spalle un’azienda del calibro di NordVPN che, ormai da anni, si è imposta con successo nel mercato della protezione dati in tutto il mondo.

NordPass offre stabilità, sicurezza e supporto 24 ore su 24, grazie alla sua assistenza che saprà aiutare e guidare l’utente attraverso tutti i processi necessari per utilizzare al meglio il software.

Il piano Premium vi permetterà di connettere fino a sei dispositivi contemporaneamente, funzione fondamentale per gestire un piccolo gruppo di lavoro, e di avere la garanzia che le vostre password non andranno perse grazie alla creazione di una lista di contatti di fiducia e l’accesso anche in situazioni di emergenza.



Se state valutando l’idea di utilizzare un password manager, questo è il migliore momento per aggiudicarsi un’offerta estremamente conveniente.