Windows 11, Microsoft ammette di non avere una soluzione per alcuni problemi

Microsoft ha appena ammesso di non avere una soluzione per alcuni problemi di Windows 11.

Come riferisce Neowin, alcuni utenti di Windows 11 e Windows 10 hanno riscontrato un bug che impedisce al menu Start, alla barra di ricerca di Windows e ad alcune app della Universal Windows Platform (UWP) di avviarsi o funzionare correttamente.

Sembra che i bug coincidano con chiavi di registro e dati danneggiati relativi alle app di Microsoft Office e a quelle integrate con il software Office, oltre che con Windows e Outlook.

I bug non affliggono tutti gli utenti, ma coloro che li hanno riscontrati hanno notato per la prima volta che qualcosa non funzionava correttamente già a gennaio di quest'anno. Se speravate che nel frattempo Microsoft avesse trovato il modo di risolvere il problema, abbiamo delle brutte notizie per voi.

Microsoft ci rinuncia?

Sulla pagina web del sito Microsoft relativa al problema, viene riferito che "la ricerca di Windows e le app della Universal Windows Platform (UWP) potrebbero non funzionare come previsto o avere problemi di apertura" e in un recente aggiornamento ha fornito una soluzione al problema.

Non solo la mancanza di una soluzione definitiva è a dir poco deludente, ma anche la soluzione proposta non è il massimo: Microsoft afferma che per "mitigare questo problema, è possibile disinstallare le app integrate con Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook o Outlook Calendar".

In sostanza, sembra che Microsoft ammetta di essere sconcertata quanto noi dal problema e che l'unico modo per evitarlo sia disinstallare le applicazioni. Si tratta di una soluzione che lascia il tempo che trova, soprattutto perché Microsoft non elenca le applicazioni che causano il problema, ma solo che si tratta di quelle integrate con "Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook o Outlook Calendar", il che non restringe affatto il campo.

Inoltre, non è una soluzione ideale per coloro che necessitano di usare una delle app che causano il problema, in quanto la loro disinstallazione potrebbe non essere un'opzione praticabile.

Microsoft dichiara di essere al lavoro per trovare una soluzione, ma è preoccupante sapere che ci sono alcuni problemi di Windows 11 (e Windows 10) talmente gravi che Microsoft semplicemente non riesce a risolverli.