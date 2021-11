Windows 10, in arrivo aggiornamenti annuali come per Windows 11

Microsoft ha annunciato il piano per la distribuzione annuale degli aggiornamenti importanti di Windows 10, con la stessa cadenza prevista per Windows 11. L'aggiornamento di quest'anno per Windows 10 è stato appena rilasciato, mentre il prossimo è fissato per la seconda metà del 2022.

"Passeremo a un nuovo calendario di pubblicazione per Windows 10, affinché corrisponda a quello di Windows 11, puntando a update importanti con cadenza annuale", ha dichiarato John Cable, responsabile della manutenzione e della distribuzione di Windows di Microsoft.

Nonostante tutte le aspettative circa questa nuova pianificazione, l'aggiornamento di quest'anno è stato abbastanza contenuto, con una sola importante novità, ovvero il supporto dell'elaborazione GPU in Windows Subsystem for Linux (WSL). Al momento non ci sono dettagli sui contenuti dell'update 2022, ma Microsoft ha chiarito che almeno una versione del sistema operativo sarà supportata fino al 14 ottobre 2025.