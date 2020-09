WhatsApp Web, per accedere basterà un dito

WhatsApp viene usato soprattutto sui dispositivi mobile, ma è disponibile anche l'app per desktop, oltre che l'app web. Dal momento che il servizio di messaggistica è collegato al numero di telefono dell'utente, è comunque necessario avere il proprio smartphone a portata di mano per l'autenticazione prima di collegarvi da PC.

Attualmente per l'identificazione e per accedere a WhatsApp da PC bisogna scannerizzare un codice QR con la fotocamera del proprio smartphone. Se è una cosa che trovate macchinosa e magari un po' irritante, sarete contenti di sapere che le cose stanno per cambiare.

Nell'ultima beta di WhatsApp per Android, WABetaInfo ha trovato degli indizi che segnalano la possibilità di effettuare il log-in da desktop o portatile tramite scansione dell'impronta digitale. La novità sembrerebbe essere presto in arrivo.

Toccata e fuga

Questo nuovo modo di effettuare il log-in per WhatsApp Web porterebbe alcuni vantaggi non indifferenti. Innanzitutto si tratta di un metodo più sicuro, che azzera il rischio che qualcuno, ritrovandosi in possesso del vostro smartphone, effettui l'accesso da un PC. In secondo luogo è un metodo più veloce, perchè sarà sufficiente toccare il vostro smartphone per effettuare il log-in. Decisamente più rapido rispetto a prendere in mano il telefono e accedere alla fotocamera.

Non sappiamo di preciso quando arriverà questa novità (e neanche se effettivamente arriverà), ma vi terremo aggiornati.