WhatsApp Web, l'integrazione con Messenger permetterà videochiamate di gruppo

Al momento una delle principali mancanze di WhatsApp Web è sicuramente l'assenza delle videochiamate di gruppo. A causa delle esigenze sempre più pressanti dovute ai nuovi stili di vita causati dalla pandemia, Facebook ha adeguato le proprie applicazioni introducendo le stanze per le videochiamate su Messenger e quelle sino a otto utenti sull'app di WhatsApp.

Nel tentativo di colmare la lacuna sulle videochiamate di gruppo della versione desktop, Facebook starebbe valutando l'integrazione delle stanze di Messenger all'interno di WhatsApp Web, Secondo quanto riporta WABetaInfo, questo dovrebbe accadere prima del previsto, ovvero già con la versione 2.2019.6 dell'applicazione.

Facebook aveva annunciato l'introduzione delle stanze su Messenger il 24 aprile scorso per venire incontro alle numerose richieste di questo tipo dell'ultimo periodo e per competere con piattaforme come Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams e così via.

Gli spazi di manovra in questo settore sembrano esserci dato che ciascuna piattaforma ha dei punti deboli. Zoom ha sollevato, ad esempio, non pochi dubbi su sicurezza e privacy. Google Meet richiede, invece, un account Gmail che non tutti potrebbero avere, mentre Duo, app sempre di Google, fino a poco tempo aveva come prerequisito il numero di telefono degli utenti.

Introducing Messenger Rooms and More Ways to Connect When You’re Apart https://t.co/5IKGVYPqI6 pic.twitter.com/ZEPxXCgIsfApril 24, 2020

Al momento del lancio delle stanze di Messenger, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg aveva annunciato che le videochiamate sarebbero state supportate in maniera trasversale su tutte le altre app del gruppo come WhatsApp, Instagram e Portal, un servizio di chat video offerto dalla stessa compagnia. Il fatto che vengano portati avanti nuovi test sull'integrazione tra WhatsApp e le stanze di Messenger sembra confermare questa intenzione.

Secondo indiscrezioni, WhatsApp Web potrebbe avere una shortcut per Messenger che permetterebbe automaticamente di poter essere indirizzati alla schermata di creazione di una videochiamata alla quale sarà possibile aderire sia da WhatsApp Web che da Messenger.

Naturalmente ci vorrà del tempo prima che questa funzionalità possa essere disponibile per tutti gli utenti dato che la stessa funzionalità "stanze" di Messenger deve ancora uscire dalla fase beta.