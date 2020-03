WhatsApp: una nuova funzione per proteggervi dalle fake news è in arrivo

WhatsApp sta testando una nuova funzione che dovrebbe aiutare a combattere la disinformazione online e capire se ciò che viene detto nei messaggi è effettivamente vero o meno, ottenendo quindi un contesto più ampio su ciò che viene affermato.

Notizie false e disinformazione sono sempre state un problema, ma quando si verifica una crisi globale, questo tipo di informazioni aumenta in modo esponenziale. I social media sono i principali strumenti che veicolano informazioni false, oltre che fuorvianti, ma le piattaforme stanno iniziando a prendere provvedimenti a riguardo.

Facebook e Twitter hanno già introdotto servizi di verifica, e i moderatori intervengono su alcuni messaggi in merito all’argomento coronavirus nel caso in cui le informazioni riportate fossero inesatte. WhatsApp ha realizzato un database sul coronavirus e sta attualmente testando una nuova opzione di ricerca.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato a TechCrunch: "Stiamo lavorando a nuove funzioni per aiutare gli utenti a scoprire maggiori informazioni sui messaggi che ricevono e che sono stati inoltrati molte volte".

L'utente di Twitter @shrinivassg ha condiviso diverse schermate della versione beta dell'app di messaggistica:

WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google - fake messages that have been called out, usually show up on top. Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2BiMarch 21, 2020