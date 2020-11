WhatsApp, arriva la funzione Leggi più tardi

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diverse modifiche e novità importanti relativamente a WhatsApp. E fra gli ultimi sviluppi c'è l'arrivo di una nuova funzione che andrà a sostituire le chat archiviate.

Questa nuova versione si chiama Leggi più tardi e cambierà in modo sostanziale il modo in cui archiviamo e silenziamo i messaggi. La nuova opzione Leggi più tardi funzionerà insieme alla modalità vacanza, prevista per impedire alle chat archiviate di tornare sulla schermata principale in caso di nuovi messaggi.

Una delle novità più importanti introdotte da Leggi più tardi è che anche quando le chat vengono archiviate o contrassegnate per la lettura successiva, i nuovi messaggi in arrivo saranno aggiunti all'archivio, senza però l'invio di notifiche. I test preliminari indicano che l'obiettivo di WhatsApp è contribuire alla riduzione delle interruzioni.

Per adesso, i riferimenti alla funzione Leggi più tardi sono stati individuati solo nella versione iOS di WhatsApp (nello specifico, la versione beta di WhatsApp Messenger per iOS 2.20.130.1), ma è piuttosto probabile che arriverà pure su Android. In ogni caso, la funzione non è stata ancora annunciata ufficialmente, pertanto non sappiamo quando sarà disponibile.

Silenzio, prego!

Le chat in Leggi più tardi non vi disturberanno. Questa nuova sezione, però, sarà sempre disponibile nell'elenco delle chat, in modo da recuperare velocemente i messaggi quando lo desiderate. Se volete ricevere di nuovo le notifiche da una chat in particolare, potrete estrarla dall'archivio con pochi tocchi.

Al momento, le modifiche sono visibili solo da chi si è iscritto al programma beta TestFlight di WhatsApp. Purtroppo i posti sono tutti esauriti e se non avete già effettuato l'iscrizione, dovrete attendere l'arrivo di questa nuova funzionalità nella versione principale dell'app.

I migliori smartphone del 2020

Via WABetaInfo