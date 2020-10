Western Digital, tre nuove soluzioni per accedere al gaming next-gen

Con una conferenza stampa tenutasi a inizio ottobre, Western Digital ha presentato tre nuovi SSD che entrano a far parte della linea gaming WD_BLACK, tra cui la prima unità NVMe con tecnologia PCIe Gen4. Queste soluzioni arrivano in risposta alla crescente necessità di ridurre i tempi di caricamento sui complessi titoli next-gen, come descritto da Jim Welsh, senior vice president di Western Digital:

“La nostra ultima linea di prodotti WD_BLACK è stata appositamente progettata per consentire ai gamer di soddisfare gli elevati standard in costante crescita di prossimi giochi e piattaforme di gioco. Questi prodotti sono stati ottimizzati non solo per fornire maggiore spazio di archiviazione ai gamer, ma per garantire un’esperienza di gioco migliore nel suo complesso.”

Iniziamo da WD_BLACK SN850 NVMe, un SSD capace di raggiungere velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 7000 e 5300MB/s1 (nel formato da 1TB). Questa unità è progettata appositamente per il gaming piuttosto che per ambienti NAS o server, e mira a ridurre i tempi di caricamento dei giochi e delle applicazioni, oltre a introdurre l’illuminazione RGB assente sui modelli precedenti.

La versione senza dissipatore sarà disponibile nelle capacità da 500GB, 1TB e 2TB2 a partire da €152.99.

WD_BLACK AN1500 NVMe SSD (Image credit: Western Digital)

Il secondo prodotto entrato a far parte della linea WD_BLACK è AN1500 NVMe SSD. Dedicata a chi cerca il massimo delle prestazioni sui nuovi titoli in uscita, ma vuole mantenere il il setup attuale, questa scheda aggiuntiva plug & play si avvia tramite il boot ed è una delle soluzioni PCIe Gen3 x8 più veloci sul mercato.

Alimentata da due SSD interni in RAID 0, dispone della tecnologia PCIe Gen3 x8 che le consente di raggiungere velocità in lettura fino a 6500 MB/s1 e in scrittura fino a 4100MB/s1 (nelle versioni da 2TB e 4TB). Anche su questo modello è presente l’illuminazione RGB personalizzabile (solo per la versione Windows).

La scheda aggiuntiva WD_BLACK AN1500 NVMe SSD è disponibile nelle capacità da 1TB, 2TB e 4TB2 a partire da €272.99.

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe (Image credit: Western Digital)

Infinte c'è WD_BLACK D50 Game Dock NVMe, una dock da gaming compatta in grado di trasformare un portatile compatibile con Thunderbolt™ 3 in una piattaforma da gioco. L’unità WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD dispone di un sistema di illuminazione RGB personalizzabile tramite la Dashboard WD_BLACK (solo per sistemi Windows®) e di un dissipatore dedicato.

WD_BLACK D50 è disponibile nei formati da 1TB e 2TB a partire da €492.99; Western Digital propone anche una versione non SSD a un prezzo suggerito di €311.99.