Vivo presenta la sua linea di prodotti destinati al mercato europeo

In data 20 ottobre vivo, noto brand cinese fondato a Dongguan nel 2011, ha annunciato sua prima linea di prodotti destinati al mercato europeo. Tra questi ci sono gli smartphone di fascia media della serie Y, il top di gamma vivo X51 5G e due paia di auricolari.

Vivo occupa la seconda posizione nel mercato cinese degli smartphone, è il secondo più grande fornitore in India, ma è anche leader di mercato in Indonesia. L’azienda è nota per aver introdotto diverse innovazioni in ambito smartphone, come il lettore di impronte digitali in-display, il primo schermo senza cornici con fotocamera pop up selfie (vivo NEX) e lo smartphone più sottile al mondo, ovvero x5Max che misura appena 4,75mm di spessore.

Per la fascia alta vivo propone X51 G, uno smartphone pensato per la fotografia con funzioni e tecnologie dedicate, tra cui un gimbal per la stabilizzazione di video e foto. Come si evince dal nome, questo modello è predisposto al 5G ed è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G.

Il display curvo antiriflesso ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz e supporta la tecnologia HDR 10+. La batteria da 4315mAh con tecnologia di ricarica rapida Flash Charge da 33 Watt garantisce una buona autonomia e tempi di ricarica ridotti.

Al top di gamma vivo si uniscono 3 modelli della serie Y, ovvero Y70, Y20s e Y11s. Per la fascia media vivo propone Y70, dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 665 con GPU Adreno 610, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB tramite micro SD.

Il comparto fotografico vanta un sensore principale da 48 megapixel dotato di una modalità notturna (Night Mode) e capace di registrare video in 4K. Il display AMOLED FHD+ ha un sensore di impronte digitali integrato. Anche su questo modello è disponibile la ricarica Flash Charge da 33 Watt.

I modelli vivo Y20 e Y11 sono dotati una grande batteria da 5000mAh e uno scanner per impronte digitali posto lateralmente. Entrambi gli smartphone equipaggiano un chipset Qualcomm Snapdragon 460 e una fotocamera meno avanzata rispetto ai modelli di fascia alta. Il sensore principale da 13MP con apertura f/2.2 e tecnologia PDAF è al centro della tripla fotocamera di Y20, supportata da numerose funzioni dedicate alla ritrattistica.

Infine ci sono gli auricolari True Wireless Stereo (TWS) Neo con cancellazione del rumore attiva e supporto per Google Assistant, caratterizzati da un'unità driver personalizzata di 14,2 millimetri ultra-large e dal diaframma composito in bio-fibra studiato per migliorare i dettagli audio.

I vivo TWS Neo sono alimentati dalla piattaforma TWS di 4a generazione Qualcomm QCC3046. A questi si aggiunge il modello Wireless Sport dedicato agli sportivi con particolare attenzione alla durata della batteria e predisposizione per Google Assistant.

vivo X51 5G è disponibile, da oggi, in esclusiva nei negozi e sullo store online di Euronics al prezzo consigliato di €799 e con possibilità di rateizzazione a tasso zero. Sempre da Euronics sono disponibili vivo Y70 al prezzo consigliato di €269 e vivo Y20s al prezzo consigliato di €179; vivo Y11s sarà invece disponibile a partire dal 10 novembre, al prezzo consigliato di €149.

Nelle prossime settimane saranno arriveranno anche gli auricolari vivo TWS Neo e vivo Wireless Sport, al prezzo consigliato rispettivamente di €129 e €69.