Vi manca Windows XP? Ecco l'app Windows 11 che fa per voi!

Di che si tratta? Un nuovo software che permette di trasformare l'interfaccia di Windows 11 e 10 a piacimento

Un nuovo software che permette di trasformare l'interfaccia di Windows 11 e 10 a piacimento Perché è importante? I nostalgici di Windows XP potranno ricreare l'esperienza visiva sui sistemi Microsoft moderni

Gli utenti di una certa data potrebbero ricordare con un po' di nostalgia il caro, vecchio Windows XP. D'altronde, questo sistema è stato molto amato dall'utenza, tanto che ancora oggi risulta abbastanza diffuso.

Certo, i vantaggi e la modernità garantiti da Windows 10 e Windows 11 non sono di poco conto, ma se ogni tanto la mancanza del vecchio XP si fa sentire ancora, sappiate che potete fare qualcosa!

Infatti, Stardock ha da poco annunciato WindowBlinds 11, un'applicazione che consente di personalizzare in modo approfondito l'aspetto di Windows 11 e Windows 10.

Tra gli elementi che potrete modificare, citiamo il menu Start, la barra delle applicazioni, i frame delle finestre, i pulsanti dei comandi e altri elementi dell'interfaccia del sistema operativo. Insomma, potreste disporre finestre, pulsanti e menu proprio come su Windows XP, se lo desiderate.

Attualmente, l'app si trova in versione beta ed è commercializzata per circa €15 in versione standalone oppure all'interno della suite Stardock Object Desktop.

Effetto nostalgia

Con Windows 11, Microsoft ha introdotto il suo Fluent Design, ovvero una nuova serie di regole stilistiche che riguardano ogni aspetto dell'interfaccia utente del sistema, dalle finestre, ai pulsanti, dal contorno delle schede, al menu Start.

Non tutti hanno gradito le novità introdotte da Windows 11, ad esempio non tutti hanno apprezzato il pulsante Start al centro della barra delle applicazioni e, nonostante il feel più moderno e simile a quanto visto su macOS, c'è sempre chi desidera riportare il look di Windows a quello classico visto fino a Windows 10, ma reso iconico praticamente da Windows XP.

Grazie alle skin introdotte da WindowBlinds 11, e alla possibilità di ritoccare praticamente ogni elemento dell'UI di Windows, gli utenti possono riportare in vita, quantomeno dal punto di vista estetico, il vecchio OS del 2001.

L'effetto nostalgia, dunque, colpisce ancora: certo, in quasi ogni ambito c'è sempre chi guarda al passato, a volte, però, dimenticando del tutto cosa c'è davanti, nel presente e nel futuro.

Windows XP mi ha accompagnato per tanti anni, è stato il mio sistema di riferimento sia per lo studio che per il gaming, quando ancora non si usava questo termine. Ancora oggi, vedere da qualche parte il suo iconico desktop mi mette un sorriso sulle labbra, ma, onestamente, per me quello è il passato. Ricordo ancora quanto fosse meno immediata la gestione delle periferiche, la configurazione della rete, figuriamoci poi la sincronizzazione di più dispositivi. Collegare un telefono cellulare "multimediale" era un incubo, e lo stesso si può dire di installazione e ripristino del sistema. Certo, qui stiamo parlando di estetica, ma anche in questo ambito, per me è meglio tenersi i bei ricordi e basta.

Sarà l'abitudine, ma personalmente non potrei più rinunciare agli Snap Layout di Windows 11 e, a dirla tutta, la barra delle applicazioni in stile dock non mi dispiace affatto: è comoda e veloce, soprattutto su uno schermo di una certa dimensione avere tutto al centro lo trovo davvero utile, dato che non devo passare da un angolo all'altro dello schermo come un forsennato.

Inoltre, Windows 11 22H2 è in fase di distribuzione e promette interessanti novità, come l'arrivo di nuovi widget e delle attese migliorie a Esplora file, e molto altro che dovrebbero semplificarci ulteriormente la vita.

Insomma, sì bello Windows XP, ma lasciamo l'effetto nostalgia lì dov'è.

In ogni caso, se siete incuriositi da WindowBlinds 11, visto che comunque vi permette di personalizzare il sistema anche in altri modi (possibilmente anche più comodi in base ai vostri gusti), potete accedere alla versione di prova sul sito ufficiale di Stardock (Si apre in una nuova scheda).

