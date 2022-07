Marvel conferma Avengers 5 e 6, svelate le prossime due fasi dell'MCU

I Marvel Studios hanno presentato i nuovi progetti dedicati a piccolo e grande schermo in occasione del Comic Con 2022 che è andato in scena lo scorso week end a San Diego.

Durante l'evento abbiamo scoperto nuove date di uscita, trailer e anteprime sui film che concluderanno la Fase 5 e daranno il via alla Fase 6 del MCU.

Le novità sono davvero tante ed è difficile riassumerle tutte, ma tra le conferme più importanti ci sono senza dubbio i prossimi due film dedicati agli Avengers che usciranno entro la fine del 2025. Tra l'altro sono emerse anche le date di uscita del nuovo film Capitan America e del quarto capitolo di Blade, oltre a una serie di dettagli interessanti su Secret Invasion e Agatha: Coven of Chaos.

Confermato anche il ritorno di Daredevil, come l'arrivo dei Thunderbolts, un altro team di supereroi che andrà ad aggiungersi a Avengers e Guardiani della Galassia. A quanto pare assisteremo anche al grande ritorno dei Fantastici Quattro.

Ma non perdiamoci in chiacchere e scopriamo insieme quali sono le novità annunciate da Marvel al Comic Con 2022.

Preparatevi alla Fase 5

Nella giornata di sabato 23, il Team Marvel ha annunciato due nuove stagioni per la serie animata What if... per poi mostrare (solo ad un pubblico ristretto) le prime immagini di X-Men 97, Spiderman: Freshman Year e Marvel Zombies.

Subito dopo è arrivata la conferma per lo spin-off de I Guardiani della Galassia, ovvero I am Groot, del quale potete vedere il trailer qui sotto.

Immediatamente dopo è salito sul palco Kevin Faige, Presidente di Marvel Studios, che dopo aver ricapitolato la fase 4 ha spiegato come questa si concluderà con l'arrivo di Black Panther: Wakanda Forever per poi lasciare spazio alla Fase 5.

Tra le novità annunciate da Faige ci sono titoli del calibro di Capitan America: New World, già programmato per maggio 2024 e una nuova serie dedicata a Daredevil con protagonisti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in arrivo nella primavera dello stesso anno su Disney Plus.

Più vicino il lancio di Agatha: Coven of Chaos che uscirà negli ultimi mesi del 2023. Sempre il prossimo anno assisteremo al grande ritorno di Blade, il vampiro diurno reso celebre da Wesley Snipes e divenuto oggetto di culto per molti amanti del genere, oltre ad aver spianato la strada per l'ascesa cinematografica dei film Marvel.

Dopo aver mostrato un nuovo trailer di She-Hulk, ormai prossimo all'arrivo su Disney Plus, Faige ha confermato che la fase 5 si concluderà con il film Thunderbolts alla fine del 2024, probabilmente subito dopo l'arrivo della pellicola dedicato ai Fantastici 4, che uscirà nelle sale l'8 novembre 2024.

Due nuovi film dedicati agli Avengers nel 2025

Dopo i trailer di Secret Invasion e l'annuncio di Guardiani della Galassia Vol. 3, i Marvel Studios hanno sganciato la bomba: ci saranno due nuovi film dedicati agli Avengers in uscita nel 2025.

Stiamo parlando di Avengers: The Kang Dynasty in arrivo il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars che uscirà il 7 novembre successivo.

Insieme al nuovo film dedicato ai Fantastici 4, i due nuovi capitoli degli Avengers daranno il via alla Fase 6 che continuerà negli anni a seguire.

Infine, dopo aver commemorato il defunto interprete di T'Challa. Chadwick Boseman, il regista Ryan Coogler ha annunciato il nuovo cast e presentato il primo teaser ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever che potete vedere qui sotto.

Ecco la lista dei prossimi film Marvel in uscita tra 2023 e 2025: