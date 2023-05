Spider-Man: Across the Spider-Verse, quando esce in streaming?

Six Spider-Man movies are thwipping their way onto Disney Plus

Spider-Man: Across the Spider-Verse è il più recente tra i film Marvel di prossima uscita. Il film con protagonisti Tom Holland, Tobey Maguire ed Andrew Garfield, prodotto da Marvel Studios e Sony, esce nei cinema il 1 giugno 2023, ma quando vedremo Spider-Man: Across the Spider-Verse in streaming su Disney Plus o Netflix?

La risposta purtroppo non è così semplice. Innanzitutto, dobbiamo tenere presente che i diritti cinematografici dell'Uomo Ragno appartengono a Sony fin dai primi tre Spider-Man di Sam Raimi, intrepretati da Tobey Maguire e Kirsten Dunst.

Se guardate bene la cronologia dei personaggi apparsi nell'MCU, i cui diritti ora appartengono proprio a Disney, Spider-Man nell'incarnazione di Tom Holland appare abbastanza in là. Il motivo sta nella lunga trattativa intercorsa tra Sony e Disney per l'inserimento dell'amato arrampicamuri nell'Universo Cinematografico Marvel.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: ma allora non vedremo mai Spider-Man: Across the Spider-Verse e gli altri film della serie su Disney Plus?

Anche qui, la risposta non è semplice: infatti, se è vero che Spider-Man cinematografico appartiene a Sony, Across the Spider-Verse è stato coprodotto da Marvel e Sony stessa.

Questo lascia ben sperare, soprattutto considerando anche che Disney+ ha da poco aperto un canale dedicato a Spider-Man e, sebbene al momento contenga non contenga l'intero catalogo, considerato che la sezione è stata chiamata Spider-Verse, possiamo realisticamente aspettarci l'arrivo degli ultimi film dedicati all'Uomo Ragno.

Non è escluso che prima o poi il film approderà sulla piattaforma streaming. La cattiva notizia è che non sappiamo ancora quando. Bisogna anche considerare che la maggior parte dei film di Spider-Man è disponibile su Netflix, compresa l'ultima uscita, ovvero Spider-Man: No Way Home.

In ogni caso, come regola generale, Disney ha stabilito che devono passare almeno 45 giorni dall'uscita al cinema prima che un nuovo film sia disponibile anche in streaming