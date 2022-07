Thor: Love and Thunder: quando esce su Disney Plus?

Thor: Love and Thunder è il quarto capitolo della saga dedicata a Thor che sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo mercoledì 6 luglio. Il film si aggiunge alla lunga lista di film Marvel inclusi nella fase 4 ed è il prossimo capitolo del franchise in arrivo su Disney Plus.

Come Thor: Ragnarok, anche Thor: Love & Thunder è diretto da Taika Waititi, regista noto per aver diretto l'ottimo Jojo Rabbit nel 2019. Il cast del nuovo Thor è a dir poco stellare e, oltre al protagonista Chris Hemsworth, vanta attori del calibro di Natalie Portman e Christian Bale.

Gli iscritti alla piattaforma streaming Disney potranno decidere se andare a vedere il film al cinema o attenderne l'arrivo su Disney Plus.

Ma quando esce Thor: Love and Thunder su Disney Plus?

Al momento, Disney non ha comunicato una data di uscita per Thor: Love and Thunder, ma possiamo azzardare un'ipotesi basandoci sulle finestre di lancio dei precedenti film Marvel arrivati su Disney Plus.

Il film dedicato a Black Widow, la Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson, è arrivato su Disney Plus a 89 giorni dall'uscita nelle sale, mentre per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli abbiamo dovuto attendere 70 giorni, un periodo di attesa simile a quello di Eternals, sbarcato sulla piattaforma streaming 68 giorni dopo l'uscita al cinema. Molto più brevi i tempi d'attesa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'ultimo capitolo della saga di Strange diretto da Sam Raimi che si è aggiunto agli altri film Marvel presenti su Disney Plus a soli 47 giorni dall'uscita al cinema.

Se Thor: Love and Thunder dovesse seguire la stessa scaletta dell'ultimo capitolo di Dr. Strange, potrebbe arrivare su Disney Plus a fine agosto, o al limite nelle prime settimane di settembre.

Del resto, come potete notare, il film diretto da Raimi rappresenta un'eccezione, dato che gli altri film Marvel sono arrivati su Disney Plus ad almeno due mesi di distanza dal lancio al cinema. Per questo, facendo una media, la finestra di lancio più probabile rimane il mese di settembre.

Nel frattempo, dal prossimo 6 luglio sarà possibile andare a vedere Thor: Love and Thunder al cinema, quindi se proprio non ce la fate ad aspettare settembre potete sempre optare per la visione in sala.

Aggiorneremo l'articolo non appena Disney comunicherà una data ufficiale per l'arrivo di Thor 4 su Disney Plus.