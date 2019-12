The Witcher: arriva un nuovo trailer per la serie Netflix

L’arrivo dell’adattamento televisivo di The Witcher, basato sull’omonimo videogioco, è previsto per la fine di Dicembre. Per non deludere le aspettative dei fan, la serie promette un’atmosfera fantasy ricca di mostri e guerrieri con acconciature stravaganti intenti a cacciarli. Al momento, Netflix sta alimentando l’attesa con dei video introduttivi per ciascun personaggio. Quello che vi presentiamo oggi parla di Geralt of Rivia, il protagonista della serie interpretato da Henry Cavill.

Come ha spiegato lo stesso Cavill, i Witcher sono dei cacciatori di mostri odiati praticamente da tutti. Il trailer mostra alcune scene che ritraggono Gerald in varie situazioni: la prima parte si concentra sul mettere in risalto la personalità schiva e solitaria del protagonista, le scene successive lo ritraggono mentre si diletta in scontri con enormi mostri, cavalieri ed altre entità. Il video introduttivo lascia inoltre intravedere alcune delle abilità magiche di Gerald che verranno svelate con il progredire della storia; nello specifico viene mostrata l’abilità Aard, uno dei Segni (nome utilizzato nel gioco per descrivere gli incantesimi dei Witcher) che tramite una forza occulta scaraventa veementemente l’avversario mettendolo al tappeto.

Tra le altre anticipazioni, una riguarda la vita di Gerald che, come si vedrà nella serie, non si limita alla caccia dei mostri; nonostante il protagonista non sembri particolarmente entusiasta a riguardo, infatti, lo attende un destino ben più articolato.

Netflix ha pubblicato altri video che parlano dei personaggi della serie. In precedenza è stato diffuso un trailer riguardante Yennefer (Anya Chalotra), un personaggio secondario dotato di grandi poteri magici con un passato burrascoso alle spalle.

Qui sotto trovate il trailer che spiega chi è Yennefer e ne racconta, in parte, la storia:

Ed eccoci arrivati a Ciri, (Freya Allan) uno dei personaggi principali della serie. Si tratta di una principessa che vive in una sorta di sfera di cristallo, lontana dai pericoli del mondo esterno, finché ad un tratto si ritrova catapultata in uno scenario ben più tetro, vedendosi costretta alla fuga dopo che la sua famiglia è stata sterminata. La storia di Ciri si incrocia con quella di Gerald proprio mentre la Principessa tenta di sfuggire ad un destino terribile.

La prossima scommessa di Netflix

The Witcher arriverà su Netflix il 20 Dicembre. Si tratta della prima serie dark fantasy con un budget importante dopo Game Of Thrones e, considerando il cast e la fama del videogioco, potrebbe trasformarsi nella nuova ossessione di massa.

D’altro canto il pubblico potrebbe non apprezzare i vistosi costumi dei personaggi di The Witcher o più semplicemente potrebbe essere stanco del genere fantasy dopo aver visto 8 stagioni di Game Of Thrones. A breve conosceremo il verdetto dell’audience, positivo o negativo che sia.